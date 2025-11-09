قمة الأهلي والزمالك ومان سيتي وليفربول الأبرز، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم الأحد، يشهد اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودرويات العالم، وأبرزها قمة الأهلي والزمالك في السوبر المصري وقمة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في السوبر المصري والقنوات الناقلة



بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 2:45 عصرا على قناة ON SPORT 2

الزمالك ضد الأهلي - الساعة 5:30 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



أستون فيلا ضد بورنموث - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

كريستال بالاس ضد برايتون - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

نوتنجهام فوريست ضد ليدز يونايتد - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر سيتي ضد ليفربول - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



أتلتيك بيلباو ضد ريال أوفييدو - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو ضد ريال مدريد - الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مايوركا ضد خيتافي - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

فالنسيا ضد ريال بيتيس - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو ضد برشلونة - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة



بلجيكا ضد تونس - الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

فيجي ضد الأرجنتين - الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

المغرب ضد كاليدونيا الجديدة - الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports

البرتغال ضد اليابان - الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

كرواتيا ضد كوستاريكا - الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

الإمارات ضد السنغال - الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بوليفيا ضد قطر - الساعة 5:45 مساء على قناة beIN Sports

إيطاليا ضد جنوب أفريقيا - الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



أتالانتا ضد ساسولو - الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا ضد نابولي - الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

جنوى ضد فيورنتينا - الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

روما ضد أودينيزي - الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

إنتر ميلان ضد لاتسيو - الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



لوريان ضد تولوز - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

أنجييه ضد أوكسير - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ميتز ضد نيس - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ستراسبورج ضد ليل - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ليون ضد باريس سان جيرمان - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني



فرايبورج ضد سانت باولي - الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت ضد أوجسبورج - الساعة 6:30 مساء

آينتراخت فرانكفورت ضد ماينتس - الساعة 8:30 مساء

