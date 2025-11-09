الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

تركيز وحماس بالمران الختامي لسيراميكا استعدادا لمواجهة بيراميدز (صور)

سيراميكا، فيتو
سيراميكا، فيتو
اختتم فريق سيراميكا تدريباته، استعدادا لمواجهة بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري المقام حاليا في أبو ظبي.

وخاض سيراميكا مرانه الختامي على ستاد آل نهيان مستضيف المباراة، وشهد المران حالة من التركيز والحماس من لاعبي سيراميكا.


موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر


ويلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد 9 نوفمبر في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري علي ستاد آل نهيان.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.  

السوبر المصري، وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، المنظمة لبطولة السوبر المصري في الإمارات، أسماء حكام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث والمميدالية البرونزية، المقرر إقامتها اليوم الأحد.

 

طاقم حكام إماراتي يدير مباراة بيراميد وسيراميكا 

ويدير مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في مباراة تحديد المركز الثالث طاقم حكام إماراتي بقيادة عمر محمد آل علي.. ويتكون الطاقم كاملا من: 

طاقم حكام مباراة سيراميكا ضد بيراميدز، فيتو
طاقم حكام مباراة سيراميكا ضد بيراميدز، فيتو

 

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا


وخسر بيراميدز من الزمالك بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخسر سيراميكا من الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

