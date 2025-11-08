عمرو الحديدي يحذر توروب: لا تبدأ بمروان عطية وأليو ديانج في وسط الأهلي

18 حجم الخط

تحدث عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن تأهل المارد الأحمر إلى مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"توروب نجح في تطبيق الضغط العالي على سيراميكا منذ البداية وسجل هدفًا ولا أنصح توروب بالبداية بمروان عطية وأليو ديانج في تشكيل الأهلي".

وأضاف: "الأربع أندية المشاركة في السوبر تفتقد للبديل الذي يقلب الموازين، وزيزو قدم مباراة كبيرة أمام سيراميكا وصنع الهدف بشكل رائع لتريزيجيه".

وأردف: "عبدالله السعيد منح لاعبي الزمالك الثقة في ركلات الترجيح بعد تسجيله أول ركلة وهذا دور اللاعبين أصحاب الخبرات".

واختتم حديثه قائلًا: "بيراميدز فشل في الدخول بالمباراة نفسيا ومحمد الشيبي اختفى أمام الزمالك".

موعد نهائي كأس السوبر المصري

تتجه الأنظار الليلة إلى ستاد محمد بن زايد بالإمارات لمتابعة نهائي السوبر المصري المرتقب بين الأهلي والزمالك والذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري اليوم الأحد، على محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبيوتنقل قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية ودبي المباراة الليلة.

