أخبار مصر: استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري، بشرى عن أرض الزمالك بأكتوبر، نهائي السوبر المصري، تحذير من مسكنات الصداع

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير من شبابيك الحجز

تستأنف وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، فتح شبابيك حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير الموجود بالمتحف بعد إغلاقه على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك طبقا للقرارات الأخيرة بإغلاقه واقتصار الحجز على الموقع الإلكتروني للمتحف.

عندي المعلومة، يعقوب السعدي يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن أرض النادي بأكتوبر (فيديو)

زف الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي خبرًا سارًّا لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي بـ 6 أكتوبر.

تعليم الجيزة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة أثناء انتخابات مجلس النواب

حسمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الجدل الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة تزامنًا مع انعقاد انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن الدراسة ستُعقد بشكل طبيعي اليوم الأحد في جميع مدارس الإدارة التعليمية دون أي تغيير في الجداول أو المواعيد.

بعد قطيعة 17 عامًا، عودة العلاقات الدبلوماسية بين بوليفيا وأمريكا

أعلن الرئيس البوليفي الجديد رودريجو باز ونائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين بلديهما منذ عام 2008.

النزيف توقف، مقرب من إسماعيل الليثي يكشف تطورات مبشرة في حالته الصحية (فيديو)

كشف أحد المقربين من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، تطورات جديدة ومبشرة عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع بطريق المنيا الصحراوي.

سماء مصر تتزين اليوم باقتران ثلاثي للقمر، اعرف الموعد

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) يتراءى مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم قلب العقرب (أنتاريس Antares)، اليوم، حيث يُرى هذا المشهد بالعين المجردة السليمة باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بدء غروب المشهد سريعا في الـ 5:50 مساء.

شركات الطيران الأمريكية تلغي 1330 رحلة جوية بسبب الإغلاق

ألغت شركات الطيران الأمريكية 1330 رحلة جوية في اليوم الثاني من تخفيضات الرحلات الجوية التي فرضتها الحكومة في جميع أنحاء البلاد أمس السبت، وتأهب القطاع لمزيد من الإلغاءات مع استمرار إغلاق الحكومة الاتحادية.

الليلة، الأهلي يصطدم بالزمالك في نهائي السوبر المصري

تتجه الأنظار الليلة إلى ستاد محمد بن زايد بالإمارات لمتابعة نهائي السوبر المصري المرتقب بين الأهلي والزمالك والذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

بكفالة 50 ألف جنيه، إخلاء سبيل ضابط كويتي وآخر متهمين بالتحرش بفتاة على كورنيش النيل

أصدرت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل متهمين (ضابط شرطة كويتي وجندي مفصول من الخدمة في الكويت) بعد اتهامهما بالتحرش بفتاة أثناء سيرها على كورنيش النيل، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة القضية.

بعد كالمايجي، الإعصار "فونج وونج" يقترب من الفلبين والسلطات تجلي 100 ألف شخص

أجلت الفلبين أكثر من 100 ألف شخص، في جميع أنحاء المناطق الشرقية والشمالية، مع اشتداد قوة الإعصار "فونج وونج"، اليوم الأحد.

قمة الأهلي والزمالك ومان سيتي وليفربول الأبرز، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودرويات العالم، وأبرزها قمة الأهلي والزمالك في السوبر المصري وقمة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

هجوم مسلح على عناصر حرس الحدود الأمريكي في شيكاغو

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن عناصر من حرس الحدود تعرضوا لهجوم مسلح أثناء أداء مهامهم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

ميسي يسجل ثنائية في اكتساح إنتر ميامي لناشفيل ويقوده لتأهل تاريخي (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز كبير بنتيجة 4-0 على ناشفيل، فجر اليوم الأحد، في المباراة الثالثة والحاسمة من الدور الأول من تصفيات القسم الشرقي، بعدما سجل هدفين في الشوط الأول وصنع هدفين آخرين، ليقود إنتر ميامي إلى التأهل بجدارة.

دراسة تفجر مفاجأة: مسكنات الصداع سبب في حدوثه ومضاعفات الباراسيتامول مميتة

كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة غير متوقعة بشأن الأدوية المعالجة للصداع، مؤكدة أن المسكنات التي نتناولها بهدف معالجة أعراض الصداع وتخفيفها قد تكون هي السبب في حدوث آلام الرأس واستمرارها.

