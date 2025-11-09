الأحد 09 نوفمبر 2025
أخبار مصر

سماء مصر تتزين اليوم باقتران ثلاثي للقمر، اعرف الموعد

اقتران عطارد بنجم
اقتران عطارد بنجم أحمر، فيتو
أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) يتراءى مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم قلب العقرب (أنتاريس Antares)، اليوم، حيث يُرى هذا المشهد بالعين المجردة السليمة باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بدء غروب المشهد سريعا في الـ 5:50 مساء.

هل خسوف القمر له علاقة بالكوارث والحروب؟ أمين الفتوى يوضح

يستمر 4 ساعات و24 دقيقة، كسوف جزئي للشمس اليوم


ونجم قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.

ويشرق القمر اليوم فى العاشرة مساء تقريبا مقترنا مع كوكب المشتري والمعروف بعملاق المجموعة الشمسية والنجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء، وهو الأخ التوأم للنجم كاستور.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، إن هذا الاقتران الثلاثي الرائع بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وبولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

الجريدة الرسمية