تعليم الجيزة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة أثناء انتخابات مجلس النواب

حسمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الجدل الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة تزامنًا مع انعقاد انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن الدراسة ستُعقد بشكل طبيعي اليوم الأحد في جميع مدارس الإدارة التعليمية دون أي تغيير في الجداول أو المواعيد.

وأوضحت المديرية أن المدارس التي تستضيف لجانًا انتخابية ستواصل عملها الدراسي كالمعتاد خلال اليوم الدراسي الكامل، على أن يتم إخلاء تلك المدارس فور انتهاء اليوم الدراسي استعدادًا لاستقبال أعمال اللجان الانتخابية.

وأكدت تعليم الجيزة أن الدراسة ستُستأنف في المدارس المستخدمة كلجان انتخابية يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، دون أي تعطيل إضافي، حرصًا على انتظام العملية التعليمية وسير الامتحانات وخطط الدراسة دون تأثر.

وتدعو مديرية التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب إلى الالتزام بالمواعيد الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية فقط.

الجريدة الرسمية