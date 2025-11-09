الأحد 09 نوفمبر 2025
خارج الحدود

هجوم مسلح على عناصر حرس الحدود الأمريكي في شيكاغو

حرس الحدود الأمريكي،
حرس الحدود الأمريكي، فيتو
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن عناصر من حرس الحدود تعرضوا لهجوم مسلح أثناء أداء مهامهم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

وقالت الوزارة في بيان على منصة “إكس”، إن الحادث وقع عندما كان أفراد حرس الحدود ينفذون عمليات لمراقبة الهجرة بالقرب من شارع 26 وتقاطع كيدزي، حيث أقدم رجل مجهول يقود سيارة جيب سوداء على إطلاق النار على العناصر قبل أن يفرّ من المكان، بينما قام عدد من الأشخاص بإلقاء عبوة طلاء وطوب على مركبات حرس الحدود. 

وأكد البيان أن المهاجم والمركبة لا يزالان طليقين.

وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداءات على أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية شهدت تصاعدًا خلال الشهرين الماضيين، محذّرة من “اتجاه متزايد للعنف والعرقلة” ضد قواتها.

ويأتي الحادث في ظل توتر متزايد في شيكاغو، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 جندي من الحرس الوطني إلى المدينة، ما أثار احتجاجات واسعة استخدمت خلالها القوات مواد شبيهة بالمهيجات الكيميائية لتفريق المتظاهرين.

وقد رفعت سلطات ولاية إلينوي دعوى قضائية ضد ترامب في 6 أكتوبر الماضي، متهمة إياه بانتهاك القوانين باستخدام الحرس الوطني داخل الولاية دون تفويض.

وكان ترامب قد أعلن في أغسطس الماضي عن حزمة إجراءات أمنية فدرالية لمكافحة الجريمة في واشنطن، تضمنت وضع شرطة العاصمة تحت إشراف مباشر للحكومة الفدرالية ونشر قوات الحرس الوطني هناك، ملوّحًا بإرسال الجيش في حال تطلب الأمر ذلك.

