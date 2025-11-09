الأحد 09 نوفمبر 2025
أخبار مصر

اليوم، استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير من شبابيك الحجز

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو
تستأنف وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، فتح شبابيك حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير الموجود بالمتحف بعد إغلاقه على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك طبقا للقرارات الأخيرة بإغلاقه واقتصار الحجز على الموقع الإلكتروني للمتحف.
 

بيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 


من المقرر أن تفتح هيئة المتحف المصري الكبير شبايك التذاكر أمام الزائرين اليوم الأحد، اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا، ويفتح باب الدخول لزيارة قاعات العرض اعتبارا من الساعة 9، ويكون آخر موعد لبيع التذاكر في الساعة الخامسة مساء، ويتم اغلاق باب الزيارة بالمتحف في تمام الساعة 6 مساء.
 

دفع رسوم تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 


وحددت هيئة المتحف المصري الكبير طريقتان لحجز تذاكر زيارة المتحف؛ الأولى من خلال الموقع الرسمي للمتحف، والثانية من خلال شبابيك حجز تذاكر الدخول بالمتحف، على أن يكون البيع باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني، فيما قررت هيئة المتحف منع الدفع بشكل نقدي.

كانت وزارة السياحة والآثار قررت إغلاق شبابيك حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية بالمتحف المصري الكبير على أن يقتصر الحجز على الموقع الالكتروني الخاص بالمتحف، خاصة في ظل الإقبال الكبير على زيارة قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير خلال اليومين الماضيين ونفاذ الطاقة الاستيعابية للدخول والمحددة بـ 20 ألف زائر.

