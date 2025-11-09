عندي المعلومة، يعقوب السعدي يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن أرض النادي بأكتوبر (فيديو)

18 حجم الخط

زف الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي خبرًا سارًّا لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي بـ 6 أكتوبر.

وقال السعدي عبر قناة “أبو ظبي الرياضية”، إن أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر ستعود قريبًا من جديد.

وأضاف: “لديّ معلومة بأن الأرض نفسها ستعود مرة أخرى إلى نادي الزمالك”.

يعقوب السعدي: خبر جميل لجمهور الزمالك.. أرض النادي بأكتوبر ستعود من جديد ⚪️✅#ليالي_السوبر#كأس_السوبر_المصري 🏆 pic.twitter.com/2MQ2rb9WBk — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 8, 2025



وكانت وزارة الإسكان سحبت أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر بداعي انتهاء مهلة التخصيص.

ولجأت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى الشكاوى الرسمية لرئاسة الوزراء من أجل الحصول على قطعة الأرض مجددًا، كما تمت إحالة الأزمة للقضاء.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، أن الدولة تدعم نادي الزمالك بشكل كامل في مختلف الملفات، وفي مقدمتها قضية أرض أكتوبر، مشددًا على أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في الكواليس من أجل الوصول إلى حل عادل يحافظ على حقوق النادي.

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “لدينا دور تجاه نادي الزمالك، وليس كل ما يتم فعله يُقال على الهواء، كل الدعم والمساندة مقدمان للنادي في قضية أرض أكتوبر”.

وأوضح صبحي أن نادي الزمالك حصل على استثناء لمدة عامين للبناء على أرض أكتوبر، لكنه لم يبدأ التنفيذ، ولذلك تم سحب الأرض وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الوزارة تبذل كل ما بوسعها لمساعدة النادي.

وأضاف الوزير: “كل الاحتمالات ممكنة في سبيل دعم الزمالك، سواء باستعادة أرض أكتوبر أو تخصيص أرض جديدة، وسنصل إلى حل قريبًا بإذن الله”.

وختم حديثه برسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء قائلًا: “لن ينهار نادي الزمالك، وإن شاء الله خير”.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة مرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات، اليوم الأحد.

وكان الزمالك قد تخطى عقبة بيراميدز في دور نصف النهائي بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف، يوم الأربعاء الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.