بكفالة 50 ألف جنيه، إخلاء سبيل ضابط كويتي وآخر متهمين بالتحرش بفتاة على كورنيش النيل

أصدرت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل متهمين (ضابط شرطة كويتي وجندي مفصول من الخدمة في الكويت) بعد اتهامهما بالتحرش بفتاة أثناء سيرها على كورنيش النيل، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة القضية.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب كويتي لاتهامه بالتحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي على كورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.

فيديو شاب كويتي يتحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

كانت رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو يحاول التحرش بفتاة في أحد الشوارع بمنطقة أبراج نايل سيتي بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وتضمن مقطع الفيديو إحدى الفتيات كانت تسير وهي ترتدي بالطو أسود اللون، في أحد الشوارع بعد خروجها من العمل لتتفاجأ بشاب عربي الجنسية وهو في حالة سُكر يقوم بمضايقتها والتحرش بها.

