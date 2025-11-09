ميسي يسجل ثنائية في اكتساح إنتر ميامي لناشفيل ويقوده لتأهل تاريخي (فيديو)

18 حجم الخط

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز كبير بنتيجة 4-0 على ناشفيل، فجر اليوم الأحد، في المباراة الثالثة والحاسمة من الدور الأول من تصفيات القسم الشرقي، بعدما سجل هدفين في الشوط الأول وصنع هدفين آخرين، ليقود إنتر ميامي إلى التأهل بجدارة.

وبهذا الفوز يبتعد ليونيل ميسي وناديه إنتر ميامي بثلاثة انتصارات فقط عن التتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي.

أهداف مباراة إنتر ميامي وناشفيل

في الدقيقة العاشرة، وبين أربعة مدافعين من ناشفيل، أحرز ميسي الهدف الأول من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، قبل أن يعود في الدقيقة الـ39 ليضيف الهدف الثاني من موقع مشابه بعد تمريرة من ماتيو سيلفيتي الذي راوغ الدفاع وجذب الحارس قبل أن يمرر لميسي ليسجل في المرمى الخالي.

It had to be him. 🐐



Messi strikes first for @InterMiamiCF! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/TJyxbLvK9T — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

MESSI BRACE. 🇦🇷



Alba to Silvetti to Messi. 2-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oCBsgfcf4a — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

كما سجل تاديو أليندي هدفين متتاليين في الشوط الثاني، كلاهما من تمريرتين حاسمتين لميسي، ليحسم اللقاء تمامًا لصالح إنتر ميامي، الذي تفوّق على ناشفيل بمجموع 8-3 في السلسلة.

Messi to Alba to Allende for 3-0! 🤝@InterMiamiCF in control at home. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/UhFvJuidHN — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025



ونجح ميامي في حجز مكانه في نصف نهائي "القسم الشرقي" بعد الفوز في مباراتين من أصل 3 تتكون منها سلسلة المنافسة مع ناشفيل (ميامي حقق انتصارين وناشفيل حقق انتصارًا).

Perfect pass, brilliant finish. 😍



Messi links up with Allende to make it FOUR. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/zpDOJmbbX9 — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

وكانت السلسلة بدأت بانتصارٍ لميامي بنتيجة 3-1 في يوم 25 أكتوبر، قبل أن يرد ناشفيل بانتصارٍ يوم 2 نوفمبر بنتيجة 2-1.

وقد كان لميسي دور مباشر في جميع أهداف فريقه الثمانية، إذ سجل خمسة أهداف وصنع الثلاثة الأخرى.

موعد مواجهة إنتر ميامي وسينسيناتي في نصف نهائي الشرق



ويواجه إنتر ميامي، سينسيناتي في نصف نهائي الشرق يوم 22 أو 23 نوفمبر، في مواجهة تُلعب بنظام الإقصاء المباشر، على عكس نظام "أفضل من ثلاث مباريات" في الدور الأول.

ويلتقي الفائز من مواجهة إنتر ميامي وسينسيناتي مع الفائز من مباراة فيلادلفيا يونيون (المتصدر) ونيويورك سيتي إف سي (الخامس) في نهائي القسم الشرقي.

موعد نهائي كأس الدوري الأمريكي

أما نهائي كأس الدوري الأمريكي فسيقام في 6 ديسمبر، وسيُمنح حق استضافة المباراة للفريق الأعلى ترتيبًا بين فيلادلفيا أو سينسيناتي أو إنتر ميامي في حال تأهل أحدهم إلى النهائي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إنتر ميامي التي يصل فيها إلى هذا الدور من الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي.

يُذكر أن الفريق كان خرج من الدور الأول الموسم الماضي، في أول موسم كامل لميسي مع النادي، بعد الخسارة أمام أتلانتا في المباراة الثالثة الحاسمة.

وخلال الموسم الحالي، تَواجه الفريقان مرتين: فاز سينسيناتي على أرضه 3-0 في 16 يوليو، وتعادلا سلبيًّا في 26 يوليو بفلوريدا، حيث شارك ميسي في اللقاء الأول فقط.

جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي



ويُعد ميسي المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للموسم الثاني على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب في تاريخ البطولة.

كما تُوّج النجم الأرجنتيني بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوري هذا الموسم، ووقّع مؤخرًا على عقد جديد لمدة ثلاث سنوات ليبقى مع النادي حتى عام 2028، في وقت يبدو فيه أنه يقدّم أفضل مستوياته في التوقيت المثالي لإنتر ميامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.