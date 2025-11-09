بعد كالمايجي، الإعصار "فونج وونج" يقترب من الفلبين والسلطات تجلي 100 ألف شخص

18 حجم الخط

أجلت الفلبين أكثر من 100 ألف شخص، في جميع أنحاء المناطق الشرقية والشمالية، مع اشتداد قوة الإعصار "فونج وونج"، اليوم الأحد.

ويقترب الإعصار الجديد، بعد أيام فقط من تعرض البلاد لإعصار "كالمايجي"، الذي اجتاحها وأودى بحياة 204 أشخاص، وفق "رويترز".

وخلّف الإعصار "كالمايجي" دمارًا كبيرًا قبل أن يضرب فيتنام، حيث أودى بحياة 5 أشخاص آخرين ودمر مناطق ساحلية.

وتتوقع سلطات الفلبين أن يصل الإعصار "فونج وونج"، في وقت لاحق اليوم، منذرًا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة وعواصف عاتية.



وأطلقت تحذيرات من العواصف في أجزاء كبيرة من الفلبين، مع رفع مستوى التحذير إلى الخامس، وهو الأعلى، فوق جنوب شرق "لوزون".

وشملت التحذيرات "كاتاندوانيس" والمناطق الساحلية في "كامارينس نورتي" و"كامارينس سور"، وأطلق تحذير من المستوى الثالث في العاصمة مانيلا ومحيطها.

ومن المتوقع أن يصل إعصار "فونج وونج"، المعروف محليًا باسم "أوان"، إلى اليابسة في إقليم "أورورا" في وسط "لوزون"، مساء اليوم الأحد على أقرب تقدير.

وسيأتي الإعصار، بحسب توقعات السلطات، محملًا برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترًا في الساعة وقد تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة.

وأظهرت بعض الصور التي نشرها خفر السواحل الفلبيني في "كامارينس سور" الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وهم يحملون الحقائب والمتعلقات الشخصية أثناء نقلهم من القوارب إلى شاحنات الانتظار أثناء عمليات الإجلاء الوقائية.

وذكرت "هيئة تنظيم الطيران المدني" أنه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية محلية ودولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.