بمشاركة 160 طفلا، انطلاق الأسبوع الثقافي الـ 39 للمحافظات الحدودية بالإسماعيلية (صور)

انطلقت بقصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات الأسبوع الثقافي الـ39 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 15 نوفمبر الجاري تحت شعار "يهمنا الإنسان".

أبرز الحضور خلال انطلاق فاعليات الأسبوع

شهد الافتتاح الكاتب محمد ناصف مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، والدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، والدكتور بدوي مبروك مدير عام ثقافة القرية والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، ومدربي ومشرفي ورش المشروع.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

توجيه الشكر لوزير الثقافة

في كلمته، وجه الكاتب محمد ناصف الشكر لوزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة على دعمهم المتواصل لأنشطة المشروع، مؤكدا أن "أهل مصر" يعد من أهم المشروعات الثقافية التي تبنتها الوزارة، لما يتيحه من فرصة لتلاقي أطفال المحافظات الحدودية وتبادل ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، متمنيا لهم أسبوعا مثمرا يحمل تجارب جديدة تنمي وعيهم وقدراتهم.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

معرفة الأطفال لحقوق الوطن

من جهتها، أعربت الدكتورة حنان موسى عن سعادتها بانطلاق فعاليات الأسبوع، مؤكدة للأطفال أهمية إدراك ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، وتنمية مواهبهم عبر الورش الفنية والإبداعية التي تنظم وفق ميول كل طفل. كما ثمنت جهود جميع المشاركين في إنجاح الدورة الحالية التي تتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير كأحد أبرز الأحداث الثقافية والتاريخية في مصر.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

ورحب الدكتور شعيب خلف بالحضور، مشيدا بمواصلة الجهود لإنجاح المشروع الذي يعكس روح الإبداع لأطفال المحافظات الحدودية، فيما أكد الدكتور بدوي مبروك أن مشروع "أهل مصر" بات علامة بارزة في خريطة الأنشطة الثقافية للهيئة، بعد أن أثبت نجاحه المستمر في اكتشاف المواهب ودعمها، متمنيا للأطفال تجربة ثرية بالمعرفة والإبداع.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

وأعربت شيرين عبد الرحمن عن سعادتها باستضافة الأسبوع الثقافي بمدينة الإسماعيلية مدينة السحر والجمال، مقدمة الشكر لكل من أسهم في استمرارية المشروع ونجاحه، ومتمنية للأطفال قضاء وقت ممتع ومفيد.

عقب الافتتاح، جرى توزيع الأطفال المشاركين على الورش الفنية والثقافية والحرفية التي يشملها البرنامج، بمشاركة 160 طفلا من محافظات البحر الأحمر "حلايب والشلاتين وأبو رماد"، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إلى جانب عدد من أطفال القاهرة، في برنامج ثري بالأنشطة الإبداعية والفنية.

تتضمن الفعاليات مجموعة من الورش الأدبية والفنية، منها ورشة كتابة السيناريو يقدمها الكاتب وليد كمال، وورشة الشعر والإلقاء للشاعر سعيد شحاتة، إلى جانب ورشة التصوير الفوتوغرافي للدكتور محمد إسماعيل، وورشة الجداريات للفنانة فاطمة التمساح والفنان أشرف عبد الرحيم، وورشة "مصر الحضارة" للمدربة سهام إسماعيل.

كما تقام ورش الأركت الخشبي للمدرب حسني إبراهيم، وصناعة الشنط بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب، وفن الخيامية للمدرب عماد عاشور، وإعادة التدوير للمدربة إيمان نوح، إلى جانب ورش الأداء المسرحي والموسيقى والغناء والأراجوز التي يقدمها نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين.

ويشمل البرنامج كذلك زيارات ميدانية لأبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، من بينها كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية ومسجد العباسي، فضلا عن يوم رياضي ترفيهي للأطفال المشاركين. وتقام فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة التي تنظم من خلال هيئة قصور الثقافة وتستهدف أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويأتي تنفيذه في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية بوصفها إحدى ركائز التنمية الشاملة.

