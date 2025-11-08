السبت 08 نوفمبر 2025
مؤشرات إيجابية نحو بدء عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من البحر الأحمر وقناة السويس مرة أخرى في ظل عودة الاستقرار إلى المنطقة

أسامة ربيع: CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس منذ عامين

حاملة الحاويات العملاقة
حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة عبور سفينة الحاويات CMA CGM  BENJAMIN FRANKLIN  ضمن قافلة الشمال قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى ماليزيا. 

أسامة ربيع يبحث التعاون مع المبعوث الإيطالي لمشروع ممر "الهند - الشرق الأوسط - أوروبا"

الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد على ضرورة التعاون المشترك

معلومات عن السفينة العابرة من القناة

 

تتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، يبلغ طولها 399 مترًا، وعرضها 54 مترا، وغاطسها 13.5 مترا، وتستطيع أن تحمل على متنها 17859 حاوية، بحمولة صافية  177 ألف طن لتصبح بذلك أكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين. 

حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

الرحلة الأولى للسفينة 

 

وتُعد تلك الرحلة هي الأولى لسفينة الحاويات العملاقة CMA CGM  BENJAMIN FRANKLIN للعبور من قناة السويس وباب المندب منذ آخر عبور لها بتاريخ 22 أكتوبر 2023 بسبب توترات الأوضاع بالمنطقة. 

 

عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس 

 

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن عبور سفينة الحاويات CMA CGM  BENJAMIN FRANKLIN للقناة ثم من مضيق باب المندب يعد مؤشرا إيجابيا نحو بدء عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، الخط الملاحي CMA CGM عدل مسار سفينة حاويات عملاقة أخرى  . 

 

 

حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

الحوافز والسياسات التسويقية المرنة نجحت في استعادة  28 رحلة لسفن حاويات متوسطة الحجم ورحلتان لسفن كبيرة للعبور من قناة السويس 

 

 

وأضاف رئيس الهيئة أن الحوافز والسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة منذ مايو الماضي نجحت في استعادة  28 رحلة لسفن حاويات متوسطة الحجم بمتوسط حمولات من 130 إلى 160 ألف طن  للعبور من قناة السويس مرة أخرى في رحلاتها من أوروبا إلى آسيا من بينها  19 رحلة تابعة للخط الملاحي "CMA CGM" و9 رحلات تابعة للخط الملاحي "MSC" للعبور  من القناة في خطوة تعكس تمسك الخطوط الملاحية الكبرى بالعبور من قناة السويس.

حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو
حاملة الحاويات العملاقة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

وأشار الفريق ربيع إلى أن الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM عدل أيضا مسار سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM ZHENG HE ضمن فئات السفن الكبيرة للعبور من قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح ليضيف إلى رحلاته عبر القناة رحلتين من هذه الفئة التي تصل حمولتها الصافية إلى 180 ألف طن للسفينة الواحدة.

 

وشدد رئيس الهيئة على أن عبور السفينة CMA CGM  BENJAMIN FRANKLIN بأمان من مضيق المندب بعد عبورها من قناة السويس تعد رسالة طمأنة لكافة الخطوط الملاحية بعودة الهدوء إلى المنطقة بشكل يستوجب معه إعادة النظر في جداول الإبحار الخاصة بسفن الحاويات والمبادرة بتنفيذ رحلات تجريبية للعبور من البحر الأحمر وقناة السويس.


                 

الجريدة الرسمية