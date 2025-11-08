تحصين 1389 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

18 حجم الخط

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، برئاسة دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، بتحصين ١٣٨٩ رأس ماشية ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٦، حيث تم تحصين ١٠٥٧ أبقار، ٧٣ جاموس، ١٤٤ أغنام، ١١٥ ماعز.

استكمال مجهودات مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية

وجديرًا بالذكر، أن أعمال التحصين انطلقت بجميع مراكز المحافظة، وتأتي هذه الحملات استكمالًا للجهود المتواصلة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في دعم المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية بالمحافظة.

بيطرى الإسماعيلية يناشد المربيين بضرورة الإقبال على لجان التحصين

وتناشد مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية المواطنين والمربيسن بضرورة الإقبال على لجان التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة، وتواصل فِرق الطب البيطري جهودها المكثفة لتغطية كافة المناطق المستهدفة في أسرع وقت ممكن، مع تقديم التوعية اللازمة للمربين حول أهمية التحصين وسبل الوقاية.

جانب من فاعليات الحملة،فيتو

ويأتي ذلك استمرارًا لفعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية (مدمج – 1 Sat) ومرض حمى الوادي المتصدع، وتنفيذًا لتوجيهات دكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف دكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.