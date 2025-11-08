السبت 08 نوفمبر 2025
محافظات

تحصين 1389 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

جانب من حملات التحصين،
قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، برئاسة دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، بتحصين ١٣٨٩ رأس ماشية ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٦، حيث تم تحصين ١٠٥٧ أبقار، ٧٣ جاموس، ١٤٤ أغنام، ١١٥ ماعز. 

جولة مفاجئة للمدير التنفيذي للرعاية الصحية على منشآت الإسماعيلية

مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة يعتمد اللائحة الطبية لخدمات رعاية الطلاب (صور)

استكمال مجهودات مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية 

 

وجديرًا بالذكر، أن أعمال التحصين انطلقت بجميع مراكز المحافظة، وتأتي هذه الحملات استكمالًا للجهود المتواصلة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في دعم المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية بالمحافظة.

 

 

بيطرى الإسماعيلية يناشد المربيين بضرورة الإقبال على لجان التحصين 

 

وتناشد مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية المواطنين والمربيسن بضرورة الإقبال على لجان التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة، وتواصل فِرق الطب البيطري جهودها المكثفة لتغطية كافة المناطق المستهدفة في أسرع وقت ممكن، مع تقديم التوعية اللازمة للمربين حول أهمية التحصين وسبل الوقاية.

 

ويأتي ذلك استمرارًا لفعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية (مدمج – 1 Sat) ومرض حمى الوادي المتصدع، وتنفيذًا لتوجيهات دكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف دكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

