جولة مفاجئة للمدير التنفيذي للرعاية الصحية على منشآت الإسماعيلية

أجرى الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، يرافقه الدكتور على رفعت مدير فرع الإسماعيلية، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية بدأت بـ « مستشفى القنطرة غرب المركزي».

تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي

تأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور" أحمد السبكي" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في مختلف المحافظات، بما يضمن استدامة تقديم خدمات طبية آمنة وفعّالة وفق أحدث معايير الجودة وسلامة المرضى.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد مستشفى القنطرة غرب المركزي

وخلال الجولة، تفقد" التلواني" الأقسام الحيوية بمستشفى القنطرة غرب المركزي، والتي شملت أقسام الطوارئ، العناية المركزة، الداخلي، والمخازن، الصيدليات، واعمال مبنى العيادات الخارجية الجديد تحت الانشاء حيث تابع مستوى الأداء داخل الأقسام، ومـدى جاهزيتها لاستقبال الحالات، وتأكد من جاهزية الأقسام، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ومعايير سلامة المرضى.

المرور داخل أقسام المستشفى

كما حرص على المـرور الميداني داخل الأقسام السـريرية، ومراجعة سيـر الخطط العـلاجية المعتمدة، والاطمئنان عـلى تـوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكـدًا على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية المحدثة، وتقديم الرعاية وفق أعلى مستويات الكـفاءة الطبيـة والتمـريضية، واستمع إلى مقترحات وآراء المنتفعين عن قرب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأكد المدير التنفيذي للرعاية الصحية خلال لقائه بعدد من أعضاء الفريق الطبي والعاملين على ضرورة استمرار الجاهزية والاستجابة السريعة للحالات المرضية، وتقديم الخدمة الطبية، للمواطنين في بيئة آمنة تضمن رضاء المنتفعين وراحة المرضى.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الهيئة لمتابعة الأداء الميداني في جميع منشآتها، في ضوء التوجه العام نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة صحية مستدامة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

