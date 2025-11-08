السبت 08 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالية "100 عام من الحرب إلى السلام"

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
عقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالية "100 عام من الحرب إلى السلام" وبدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس وضحايا الحرب العالمية الأولي بمنطقة جبل مريم. 

زراعة الإسماعيلية تستعد لصرف الأسمدة للموسم الشتوي

جولة مفاجئة للمدير التنفيذي للرعاية الصحية على منشآت الإسماعيلية

الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس

 

 وذلك بالتزامن مع مرور 156 عامًا على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية و50 عامًا على إعادة افتتاحها عقب حرب أكتوبر المجيدة وفي إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية؛ لمتابعة التجهيزات الفنية والتنظيمية للاحتفال الذي سيشهد مشاركة عدد من الوزراء، وممثلي السفارات، والملحقين العسكريين الأجانب. 

 

قيمة النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس للإسماعيلية

 

وأكد محافظ الإسماعيلية على أن النصب التذكاري يمثل رمزًا للسلام وتخليدًا لذكرى الجنود الذين دافعوا عن قناة السويس دون النظر لجنسياتهم. 

 

 مشيرًا إلى أن الحدث سيُبرز مكانة الإسماعيلية التاريخية والسياحية خاصة وأن هناك تعاون وثيق مع هيئة قناة السويس وعدد من الجهات الشريكة. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

يشارك في التحضيرات جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس والجهات المعنية وتضم الاحتفالية عدة محاور منها زيارات للضيوف بمتحف هيئة قناة السويس وعروضًا بحرية بالإضافة إلى عروض فنيه متميزة.

الجريدة الرسمية