بتروجت تختتم مشاركتها بمعرض "أديبك" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

انتهت شركة بتروجت من مشاركتها في معرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتي أبوظبي، ونظمت بتروجت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع قيادات وممثلي عدد من كبرى الشركات العالمية والإقليمية

وتم خلال تلك اللقاءات استعراض فرص التعاون المستقبلية، ومناقشة مشروعات محتملة، وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات الطاقة والهندسة والإنشاءات.

تعزيز التعاون البحثي

وفي إطار تعزيز المحتوى العلمي والبحثي ضمن فعاليات اليوم الختامي، قدّم المهندس رمضان محسن مدير عام ورش أسيوط بحثًا ابتكاريًا بعنوان: «تكرير النفط الخام باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية عند ترددات رنين المنتجات البترولية في المصافي البحرية»، وهو بحث نوعي يُطرح للمرة الأولى في هذا المجال، يُبرز استخدام تقنيات متقدمة لرفع كفاءة عمليات التكرير وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة.

توسيع نطاق التعاون الدولي لشركات البترول المصرية

تأتي هذه المشاركة المتميزة في إطار توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي للشركات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعكس قدرة قطاع البترول المصري على الابتكار والمنافسة وقيادة التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وتكاملًا.

ويمثل هذا الطرح العلمي خطوة رائدة ضمن مساعي بتروجت لترسيخ مكانتها كشركة مقاولات وهندسة متكاملة تمتلك رؤية متطورة تسعى إلى دمج التكنولوجيا والبحث العلمي في خدمة صناعة البترول والطاقة النظيفة.

