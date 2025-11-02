الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع شيفرون سبل تعزيز استثماراتها في مصر

البترول،فيتو
البترول،فيتو

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض «أديبك 2025» بأبوظبي، كلاي نيف رئيس شركة شيفرون الأمريكية للاستكشاف والإنتاج، لبحث خطط عمل الشركة في مصر والدعوة لزيادة الاستثمارات، خاصة بالمناطق الواعدة الجديدة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحر الأحمر.

وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة وخططها المستقبلية في ضوء فوزها بالشراكة مع شركة شل العالمية بمنطقتي امتياز جديدتين للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، كما تم استعراض البرامج المستهدفة بمناطق عمل الشركة القائمة، وفي مقدمتها نرجس وشمال الضبعة.


زيادة الاستثمارات في منطقة البحر الأحمر


ودعا الوزير، شركة شيفرون إلى تعزيز استثماراتها في مصر، وبحث الاستثمار في مناطق البحر الأحمر التي سيتم طرحها وفق نظام تحفيزي جديد يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتسريع أعمال البحث والاستكشاف.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الدعوة لرئيس شيفرون للاستكشاف والإنتاج للمشاركة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.

