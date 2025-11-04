مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف في 4 مناطق بالبحر الأحمر

خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن المزايدة التي تطرحها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، يُطبق فيها للمرة الأولى النظم الحديثة المحفزة للشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في المناطق البكر والمياه العميقة، وذلك بنظام اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية (R-Factor)، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات.

استهداف مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف

وأكد الوزير أن المزايدة الجديدة تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف، وخاصة في الأحواض الجيولوجية البكر، مشيرًا إلى أن منطقة البحر الأحمر تُعد من أهم المناطق البترولية الجديدة التي تزخر بفرص واعدة للاكتشافات المستقبلية التي يمكن أن تُسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية.

وأضاف المهندس كريم بدوي أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لجهود الوزارة في تعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتطبيق أحدث النظم التعاقدية التي تواكب التطورات العالمية في صناعة البترول والغاز.

تفاصيل المزايدة

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن كافة تفاصيل المزايدة متاحة للشركات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر الرابط https://eug.petroleum.gov.eg، والتي تعد المنصة الرقمية الرسمية لطرح الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

يشار إلى أن موعد إغلاق المزايدة وتقديم العروض قد تم تحديده في يوم 3 مايو 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام الشركات العالمية لدراسة المناطق المطروحة فنيًا وإعداد عروضها الاستثمارية بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة الفنية.

