وزير البترول يبحث مع رئيس المجلس الوطني للطاقة بالولايات المتحدة سبل التعاون

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالوزير دوغ بورجوم، وزير الشؤون الداخلية ورئيس المجلس الوطني للطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة.

تقديم الدعم الفني والتمويل في مجالات الاستكشاف

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل تقديم الدعم الفني والتمويل ونقل الخبرات إلى مصر في مجالات الطاقة، وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر، وعلى رأسها إكسون موبيل وشيفرون وأباتشي.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون الإقليمي لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز في شرق المتوسط، واستثمار البنية التحتية المصرية للاستفادة من تلك الموارد وإعادة تصديرها للأسواق العالمية.

