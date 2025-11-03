الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع رئيس المجلس الوطني للطاقة بالولايات المتحدة سبل التعاون

وزير البترول يبحث
وزير البترول يبحث مع نظيره الأمريكي
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالوزير دوغ بورجوم، وزير الشؤون الداخلية ورئيس المجلس الوطني للطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة.

تقديم الدعم الفني والتمويل في مجالات الاستكشاف 

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل تقديم الدعم الفني والتمويل ونقل الخبرات إلى مصر في مجالات الطاقة، وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر، وعلى رأسها إكسون موبيل وشيفرون وأباتشي.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون الإقليمي لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز في شرق المتوسط، واستثمار البنية التحتية المصرية للاستفادة من تلك الموارد وإعادة تصديرها للأسواق العالمية.

استثمارات الشركات الأمريكية البترول والثروة المعدنية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الولايات المتحده الامريكيه شرق المتوسط

