هيئة البترول تضبط تلاعبًا بأكثر من 84 ألف لتر وقود بعدد من المحافظات

في إطار الدور الرقابي المستمر للهيئة المصرية العامة للبترول لمكافحة كافة أشكال التلاعب بالمنتجات البترولية وضمان وصولها لمستحقيها، نجحت حملات التفتيش والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط تلاعب بأكثر من 84 ألف لتر من المنتجات البترولية بعدد من المحافظات.

ففي أسيوط، تم ضبط محطتي وقود تلاعبتا بكميات بلغت 11,284 لترًا من السولار والبنزين، إلى جانب التلاعب بعيار 3 مسدسات تموين، وفي البحر الأحمر، تم ضبط محطة وقود لتصرفها في 4,767 لترًا من السولار، أما في البحيرة، فقد تم ضبط محطتين بمنطقة رشيد لتلاعبهما بكميات وصلت إلى 68,715 لترًا من السولار والبنزين عبر التصرف والتجميع المخالف.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات المعنية، إلى جانب التنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بمباحث التموين.

مواقع غير شرعية بها طلمبات وخزانات بدون ترخيص

كما ضبطت الحملات موقعين غير شرعيين بهما طلمبات تموين وخزانات وقود بدون تراخيص بطريق ميت جابر- الزقازيق وطريق منيا القمح - بلبيس، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة، مع توعية الجمهور بخطورة التموين من تلك المواقع غير المؤمنة ومجهولة المصدر.

وفي إطار التفاعل مع شكاوى المواطنين، تلقت الهيئة شكوى ضد إحدى محطات الوقود بمحافظة الدقهلية لعدم استيفاء اشتراطات الأمان، حيث تمت مراجعتها ميدانيًا، وتم إصدار تقرير فني يلزم الشركة والوكيل بسرعة استكمال منظومة الإطفاء.

وفيما يخص البوتاجاز، تم المرور على 3 مراكز توزيع بالإسكندرية، وتبين حاجتها العاجلة لصيانة منظومات الإطفاء، وتم التنبيه على الشركة المختصة بسرعة الإصلاح، كما شملت الحملات 24 محطة وقود بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحر الأحمر، وأسيوط، حيث تم رصد مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة، وتم التنسيق مع هيئة الدمغ والموازين لإعادة عيار مسدسات التموين.

