أعلنت شركة قطر للطاقة عن توسع جديد في أنشطتها في مصر، من خلال شراكتها مع شركة إيني الإيطالية في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز الطبيعي، وذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والهادف لزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف.

قطر للطاقة تتوسع في البحث عن الغاز الطبيعي بمصر

وبذلك ترتفع مناطق عمل الشركة إلى ست مناطق بحرية تشارك فيها مع كبرى الشركات العالمية مثل إيني وشيفرون وإكسون موبيل بما يعكس ثقتها الكبيرة في مناخ الاستثمار في مصر .

ضخ استثمارات جديدة لحفر مجموعة من الآبار الاستكشافية الجديدة

ومن المقرر أن تضخ الشركة استثمارات جديدة بالتعاون مع شركائها لحفر مجموعة من الآبار الاستكشافية الجديدة للبحث عن الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 3 آبار جديدة العام المقبل في إطار الشراكة مع قطاع البترول للعمل علي تنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.