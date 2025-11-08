موعد النطق بالحكم على التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية فيديوهات خادشة

18 حجم الخط

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 29 نوفمبر للحكم.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال البلوجر محمد عبد العاطي، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على محمد عبد العاطي أحد صناع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل .

