السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد النطق بالحكم على التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية فيديوهات خادشة

محمد عبد العاطي،
محمد عبد العاطي، فيتو
18 حجم الخط

 حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 29 نوفمبر للحكم.

 

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال البلوجر محمد عبد العاطي، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على محمد عبد العاطي أحد صناع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية التيك توكر محمد عبد العاطي محمد عبد العاطي التواصل الاجتماعي التحفظ علي أموال

مواد متعلقة

المحكمة تستمع لمرافعة النيابة في قضية البلوجر محمد عبد العاطي

تأجيل محاكمة البلوجر لوشا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

العقوبات القانونية المتوقعة لفتاتين تدخنان "الفيب" داخل مترو الأنفاق

اليوم نظر محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي بتهمة بث فيديوهات خادشة

التحقيق مع طفل يقود سيارة نصف نقل على طريق الأوتوستراد

بعد قليل، محاكمة التيك توكر "لوشا" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

حبس عامل سرق سبائك ذهبية من فيلا بالتجمع الخامس

حبس عصابة سرقة الإسكوتر بمنشأة ناصر

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

المالية تعلن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

المزيد
الجريدة الرسمية