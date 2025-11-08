السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

المحكمة تستمع لمرافعة النيابة في قضية البلوجر محمد عبد العاطي

البلوجر محمد عبد
البلوجر محمد عبد العاطي، فيتو
استمعت هيئة محكمة الجنح الاقتصادية، لمرافعة ممثل النيابة العامة خلال ثاني جلسات محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وذلك خلال برنامج “مع كامل احترامي” المعروض عبر قناته على يوتيوب.

ووجهت جهات التحقيقات للمتهم محمد عبد العاطي خلال أمر الإحالة، اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، في القضية رقم 1918 لسنة 2025 جمع أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2025 حضر وارد اقتصادية، برقم 227 لسنة 2025 حصر تحقيق وبرقم 2811 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم البلوجر محمد عبد العاطي، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على محمد عبد العاطي أحد صناع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل.

الجريدة الرسمية