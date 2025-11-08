الإعدام شنقا لقاتلة زوجها وأطفاله الـ 6 في المنيا

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء عباس رئيس المحكمة وكلا من المستشارين حسين نجيدة وأحمد مصطفى نصر، وعمرو طاحون، بالإعدام شنقا، على المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة، بوضع السم لهم فى الطعام.

وكانت المحكمة عقدت جلستها الأولى بحضور المتهمة، والتى كانت تحمل طفلها الصغير، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع التي تضمنت مناقشة الطبيب الشرعي وعدد من الطلبات.

كما حضرت والدة الأطفال الستة الزوجة الثانية وطالبت بالقصاص من المتهمة، وذلك فى الجناية رقم 13282 لسنة 2025 ج ديرمواس كلى 2579 لسنة 2025.

جاء نص قرار المحكمة، أنه بعد الاطلاع على مذكرة مقدمة من دفاع المتهمة هاجر أحمد عبد الكريم وشهرتها نعمه محبوسه جديدة بالطلبات وما تم إثباته بحضور جلسة اليوم قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم الأول من دور شهر اكتوبر لعام 2025 وكلفت النيابة العامة بتنفيذ جميع الطلبات الواردة بتلك المذكرة وما تم إثباته بمحضر الجلسة وصرحت للدفاع بالاستعلام من المركز القومى للبحوث لإعداد مذكره عن مادة كلورو فينيا بيد ومدى تأثيرها على الإنسان والحيوان والزروع على النحو الوارد بمذكرة الدفاع ولحضور المحام الأصيل وللمرافعة من النيابة العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهم لتك الجلسة.

واستمعت المحكمة فى جلستها الثانية الى مرافعة الدفاع، عن المتهمة، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة، ودفاع المجنى عليهم وأحالت المحكمة أوراق المتهمة إلى فضيلة المفتى، لاستطلاع الرأى الشرعى فى الإعدام، وحددت المحكمة اليوم السبت للنطق بالحكم الذي صدر بإعدامها.

