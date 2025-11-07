ارتفاع عدد ضحايا حادث إسماعيل الليثي إلى 5 من أسرة واحدة بالمنيا

18 حجم الخط

لفظ الطفل عمر أنفاسه الأخيرة، منذ قليل، داخل مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، ليلحق بوالديه اللذين فارقا الحياة في حادث التصادم المأساوي الذي وقع بين سيارة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي، لترتفع حصيلة الوفيات إلى خمسة أشخاص من أسرة واحدة، فيما لا يزال خمسة آخرين مصابين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

وفاة الطفل عمر ترفع عدد ضحايا حادث إسماعيل الليثي إلى 5 من أسرة واحدة بالمنيا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي ووجود عدد من المصابين والمتوفين.

حادث إسماعيل الليثي

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة 3 أشخاص في الحال، قبل أن يرتفع العدد لاحقًا إلى 5 حالات وفاة بعد وفاة الطفل عمر داخل المستشفى، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

وجرى إيداع الجثامين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت في مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.