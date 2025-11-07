مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة “تمناية” وأخرى “جيب” في نطاق مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة تمناية وأخرى جيب بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 9 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

