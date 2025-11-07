الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

وفاة شخص وإصابة 9
وفاة شخص وإصابة 9 آخرين
18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة “تمناية” وأخرى “جيب” في نطاق مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بسمالوط بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة تمناية وأخرى جيب بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في المنيا 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 9 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة شخص وإصابة 9 آخرين حادث تصادم بسمالوط بالمنيا محافظة المنيا حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا

مواد متعلقة

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

حادث إسماعيل الليثي، خروج جثامين 4 من أسرة واحدة بمستشفى ملوي

استئصال الطحال وإصابات خطيرة، تفاصيل حالة الطفل الناجي من حادث إسماعيل الليثي

نزيف بالمخ وتركيب أنبوبة صدرية، تفاصيل حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

بينهم المطرب إسماعيل الليثي، تعرف على أسماء مصابي حادث صحراوي المنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين ملاكي بالمنيا

مجهول ينهي حياة طفل لسرقة "توك توك" في المنيا

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو نفوق الماشية على وسائل التواصل الاجتماعي

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

محافظة الجيزة تعلن غلق شارع 26 يوليو كليًا باتجاه ميدان لبنان

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

المزيد
الجريدة الرسمية