أخبار مصر

تحصين أكثر من 83 ألف رأس ماشية في الجيزة ضد الأمراض الوبائية

الحملة القومية لتحصين
الحملة القومية لتحصين الحيوان
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن مواصلة مديرية الطب البيطري تنفيذ الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، مؤكدًا تحصين 83 ألفًا و700 رأس ماشية خلال عشرة أيام فقط، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة تشمل برامج توعية للمربين وتسيير قوافل بيطرية مجانية في قرى ومدن الجيزة، بهدف دعم المزارعين وتوفير الرعاية الفنية والبيطرية اللازمة للحيوانات، بما يضمن إنتاج غذاء صحي وآمن للمواطنين.

 

وأشاد المحافظ بجهود فرق الأطباء والعاملين المشاركين في أعمال التحصين، موجهًا باستمرار المتابعة الميدانية داخل القرى والنجوع للوصول إلى أعلى معدلات تغطية وضمان حماية الماشية من الأمراض الوبائية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن فرق المتابعة البيطرية تقوم بجولات دورية على أسواق الماشية. وتشمل الجولات فحص الحالة الصحية للحيوانات ومتابعة تنفيذ إجراءات التحصين داخل الأسواق، بهدف منع انتشار الأمراض وتحقيق حماية شاملة لقطاع الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

