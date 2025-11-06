تحصين أكثر من 83 ألف رأس ماشية في الجيزة ضد الأمراض الوبائية

18 حجم الخط

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن مواصلة مديرية الطب البيطري تنفيذ الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، مؤكدًا تحصين 83 ألفًا و700 رأس ماشية خلال عشرة أيام فقط، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة تشمل برامج توعية للمربين وتسيير قوافل بيطرية مجانية في قرى ومدن الجيزة، بهدف دعم المزارعين وتوفير الرعاية الفنية والبيطرية اللازمة للحيوانات، بما يضمن إنتاج غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود فرق الأطباء والعاملين المشاركين في أعمال التحصين، موجهًا باستمرار المتابعة الميدانية داخل القرى والنجوع للوصول إلى أعلى معدلات تغطية وضمان حماية الماشية من الأمراض الوبائية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن فرق المتابعة البيطرية تقوم بجولات دورية على أسواق الماشية. وتشمل الجولات فحص الحالة الصحية للحيوانات ومتابعة تنفيذ إجراءات التحصين داخل الأسواق، بهدف منع انتشار الأمراض وتحقيق حماية شاملة لقطاع الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.