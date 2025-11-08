السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة نيوم والنصر في الدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو
18 حجم الخط

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على نيوم مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري  السعودي لموسم 2025-2026.


موعد مباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي


وتقام مباراة نيوم والنصر اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة إلا 10 دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نيوم والنصر


وتنقل شبكة قنوات ثمانية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وتم تحديد قناة Thmanyah 2HD لإذاعة مباراة نيوم والنصر.

ويدخل النصر اللقاء متسلحًا بروح الانتصارات، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول سبع جولات، ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، ساعيًا إلى مواصلة سلسلة نتائجه المميزة والابتعاد أكثر في القمة.

في المقابل، يسعى نيوم صاحب المركز السادس بـ13 نقطة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لإيقاف قطار النصر، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية نحو مناطق المنافسة على المراكز المتقدمة.

وكان النصر قد حقق فوزًا صعبًا على الفيحاء في الجولة الماضية.

 

على الجانب الآخر، يدخل نيوم المباراة بعد فوز صعب على الخلود، ويأمل الفريق أن يواصل صحوته بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

وسيفتقد نيوم في هذه المواجهة خدمات قائده أحمد حجازي الذي لا يزال يتعافى من الإصابة، إضافة إلى غياب عبدالملك العييري بداعي الإيقاف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي دوري روشن السعودي دوري روشن دوري السعودي مباريات الدوري السعودي

مواد متعلقة

موعد مباراة أهلي جدة والاتحاد في قمة الدوري السعودي

ديربي جدة، الاتحاد في مواجهة نارية أمام الأهلي بقمة الدوري السعودي

تقارير توضح مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

أمام منتخب عربي، المنتخب الإسباني يدرس إقامة مباراة ودية في قطر

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

ضحكوا عليهم بـ"فيديوهات"، لاعب جزائري يثير أزمة في سانتوس البرازيلي

الزمالك يرد على اقتراب رحيل أحمد عبد الرؤوف والتعاقد مع مدير فني أجنبي

هل يستمر توماس توخيل في تدريب منتخب إنجلترا؟

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية