موعد مباراة نيوم والنصر في الدوري السعودي

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على نيوم مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لموسم 2025-2026.



موعد مباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي



وتقام مباراة نيوم والنصر اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة إلا 10 دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نيوم والنصر



وتنقل شبكة قنوات ثمانية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وتم تحديد قناة Thmanyah 2HD لإذاعة مباراة نيوم والنصر.

ويدخل النصر اللقاء متسلحًا بروح الانتصارات، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول سبع جولات، ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، ساعيًا إلى مواصلة سلسلة نتائجه المميزة والابتعاد أكثر في القمة.

في المقابل، يسعى نيوم صاحب المركز السادس بـ13 نقطة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لإيقاف قطار النصر، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية نحو مناطق المنافسة على المراكز المتقدمة.

وكان النصر قد حقق فوزًا صعبًا على الفيحاء في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يدخل نيوم المباراة بعد فوز صعب على الخلود، ويأمل الفريق أن يواصل صحوته بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

وسيفتقد نيوم في هذه المواجهة خدمات قائده أحمد حجازي الذي لا يزال يتعافى من الإصابة، إضافة إلى غياب عبدالملك العييري بداعي الإيقاف.

