السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ديربي جدة، الاتحاد في مواجهة نارية أمام الأهلي بقمة الدوري السعودي

ديربي جدة، فيتو
ديربي جدة، فيتو
18 حجم الخط

يستقبل اتحاد جدة، اليوم السبت، منافسه الأهلي في قمة جدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري السعودي.


ولم يعرف الاتحاد حامل اللقب طعم الفوز في آخر أربع مباريات، ولا يزال يبحث عن الفوز الأول في الدوري مع مدربه سيرجيو كونسيساو، الذي حل محل لوران بلان خلال الشهر الماضي، ليتراجع للمركز الثامن وله 11 نقطة.


ولا يعد موقف الأهلي أفضل كثيرًا مع مدربه ماتياس يايسله على رغم عدم تعرضه للخسارة حتى الآن، لكنه تعادل أربع مرات خلال سبع مباريات ليحتل المركز الخامس، وله 13 نقطة.


وتعادل كلا الفريقين خلال الجولة الماضية بسيناريو شهد إثارة كبيرة في كل مباراة، إذ سجل الأهلي من ركلة جزاء خلال الوقت بدل الضائع ليظن أنه انتزع نقاط المباراة أمام الرياض، الذي لم يستسلم على رغم ضيق الوقت وتعادل بعدها بلحظات من ركلة جزاء أيضًا لتنتهي المباراة بنتيجة (1 - 1).


ويدخل الفريقان المباراة بعد الفوز ضمن الجولة الماضية في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ فاز الاتحاد بنتيجة (3 - 0) على الشارقة الإماراتي في جدة، وتفوق الأهلي بنتيجة (2 - 1) على مضيفه السد القطري.

 

موقف الفريقين

ويدخل فريق الأهلي، بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، ديربي جدة، وهو يمتلك في جعبته 13 نقطة، محتلًّا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

الراقي حقق الفوز في 3 مباريات مع 4 تعادلات، ولم يتجرع مرارة الهزيمة هذا الموسم في الدوري السعودي، وأحرز 9 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

في حين، يتواجد فريق الاتحاد، بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 لقاءات، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في مثلهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي ديربي جدة فريق الاتحاد قمة جدة قمة الدورى قمة الدوري السعودي منافسات مسابقة الدوري السعودي ماتياس يايسله لوران بلان

مواد متعلقة

ضحكوا عليهم بـ"فيديوهات"، لاعب جزائري يثير أزمة في سانتوس البرازيلي

الزمالك يرد على اقتراب رحيل أحمد عبد الرؤوف والتعاقد مع مدير فني أجنبي

هل يستمر توماس توخيل في تدريب منتخب إنجلترا؟

الأهلي يكشف تطورات إصابة لاعبات فريق الكرة للسيدات

مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة

سالم الدوسري يعلق على ترشيحه لجائزة الأفضل

جماهير مصر تؤازر منتخبها قبل مواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

شاهد ملعب مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا في كأس العالم للناشئين (صور)

الأكثر قراءة

إصابة 4 أشخاص في حريق "ميكروباص" أعلى الطريق الدائري بالقناطر الخيرية

تصل إلى 56 جنيها، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع النترات العادي 2338 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حميد الشاعري يعلن وفاة شقيقه الأكبر

النزيف لم يتوقف وارتفاع نسبة الأكسجين، آخر تطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي (فيديو)

صفعة جديدة، القضاء الأمريكي يمنع ترامب من نشر الحرس الوطني في ولاية أوريجون

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية