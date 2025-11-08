السبت 08 نوفمبر 2025
هل يستمر توماس توخيل في تدريب منتخب إنجلترا؟

توماس توخيل، فيتو
توماس توخيل، فيتو
فتح الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، الباب أمام استمراره في منصبه لما بعد كأس العالم 2026.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سعيدًا معي، فستبقى دومًا احتمالية للبقاء، لكن التركيز الآن منصب على المعسكر المقبل".

وأضاف: "لا يوجد ما أعلنه في هذه اللحظة، لكني سعيد جدًا بالطريقة التي تمضي بها الأمور، وأظن أن الاتحاد سعيد أيضًا مثلي، لكن ينبغي أن أثبت نفسي هنا، وما بعد ذلك سيأتي".

وأكد توخيل أنه في أفضل حالة ذهنية، نظرًا إلى المحبة التي يكنها للفريق والدعم المتواصل من مسؤولي الاتحاد، مضيفًا: "أحب الاتجاه الذي نمضي فيه، وما زال لدينا وقت للحديث عن تجديد العقد".

وبسؤاله عمّا إذا كان يستبعد تجديد عقده قبل مونديال 2026، أجاب: "لا، بالطبع لا، لكن هذا ليس مطلبًا".

 

يستعد المنتخب الإنجليزي لختام مبارياته في المجموعة الـ11، حيث يستضيف صربيا يوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، قبل أن يتوجه إلى ألبانيا بعد 3 أيام، لخوض آخر لقاء رسمي قبل انطلاق كأس العالم الصيف المقبل، في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

