تقارير توضح مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

حسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي موقفه من البقاء مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل أنباء حول قرب رحيله عن النادي الكتالوني.

من جانبه، نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بموقع "إكس"، وجود أي نية لدى ليفاندوفسكي، لمغادرة برشلونة في يناير المقبل.

وأوضح رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن الدولي البولندي يرغب في التركيز على إكمال الموسم مع الفريق الكتالوني، مع إمكانية رحيله مجانًا في صيف 2026 كلاعب حُر.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة في صيف 2022، نجح مهاجم بايرن ميونخ السابق في تسجيل 105 أهداف، إلى جانب 20 تمريرة حاسمة في 158 مباراة بمختلف البطولات.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي 37 عامًا مع البارسا، بانتهاء هذا الموسم، وهناك نية لدى مسؤولي النادي الكتالوني بعدم التجديد له في ظل تقدمه في العمر.

