رياضة

ضحكوا عليهم بـ"فيديوهات"، لاعب جزائري يثير أزمة في سانتوس البرازيلي

بلال براهيمي، فيتو
أثار الجزائري بلال براهيمي أزمة في نادي سانتوس البرازيلي.

والتحق براهيمي بسانتوس في صفقة انتقال حر بشهر سبتمبر الماضي، ليكون زميلًا للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث وقَّع عقدًا حتى نهاية عام 2026.

ونقلت صحيفة "جلوبو" البرازيلية، تصريحات كشفت عن صراع داخلي في سانتوس، بين رئيس النادي مارسيلو تيكسيرا والمدرب خوان بابلو فويفودا، بسبب صفقة الدولي الجزائري.

ففي مقابلة مع محطة "سانتا سيسيليا"، أكد الرئيس تيكسيرا أن ناديه تعاقد مع براهيمي بتوصية من المدرب فويفودا، موضحًا أن الأخير هو من أصرّ على التعاقد مع اللاعب.

ونفى فويفودا التوصية بضم براهيمي، لكنه أقرّ بأنه وافق على إتمام صفقته بعدما شاهد فيديوهات للّاعب، خاصة أنه كان متاحًا في صفقة مجانية لا تكلف سانتوس الكثير.

وقال مدرب سانتوس: "سألوني إن كنت أعرفه، لم أكن أعرفه، عندما تعاقدنا معه شاهدت مقاطع فيديو له وعرفت الوضع، لكنني وافقت على انضمامه إلى الفريق".

أضافت الصحيفة وفقا لمعلوماتها، أن صفقة براهيمي تمت بموافقة فويفودا، كما أن التفاوض معه بدأ عندما كان كيلبر كزافييه مدربًا للفريق، ليتم التعاقد معه كـ"مقامرة دون تكاليف انتقال".

ولم يلعب الجزائري سوى 26 دقيقة في مباراة سانتوس وبراجانتينو بعد أيام من قدومه، ليكتفي بمشاهدة بقية مباريات سانتوس من دكة البدلاء.

