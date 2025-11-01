الخليج يتعادل مع اتحاد جدة 4-4 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، تعادل الخليج مع ضيفه اتحاد جدة بأربعة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026.

سجل أهداف الخليج كل من جوشوا كينج في الدقيقتين 14 و47، وكونسانتينوس فورتونيس في الدقيقتين 18 و37.

أما رباعية اتحاد جدة فسجلها اللاعب موسى ديابي في الدقيقتين 41 و51 وماريو ميتاي في الدقيقة 53 وفيصل الغامدي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء

تشكيل اتحاد جدة أمام الخليج

دخل فريق اتحاد جدة مباراته أمام الخليج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: ماريو ميتاي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، أحمد الجليدان

الوسط: نجولو كانتي، حسام عوار، فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي، صالح الشهري، روجر فيرنانديز.

تشكيل اتحاد جدة أمام الخليج، فيتو

تشكيل الخليج أمام اتحاد جدة



بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد اتحاد جدة إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما ارتفع رصيد الخليج إلى 11 نقطة ارتقى بها إلى المركز السابع.

