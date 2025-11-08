موعد مباراة أهلي جدة والاتحاد في قمة الدوري السعودي

السبت 08 نوفمبر 2025
يستقبل اتحاد جدة  منافسه الأهلي في قمة جدة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة  بمسابقة الدوري السعودي.
ولم يعرف الاتحاد حامل اللقب طعم الفوز في آخر أربع مباريات، ولا يزال يبحث عن الفوز الأول في الدوري مع مدربه سيرجيو كونسيساو، الذي حل محل لوران بلان خلال الشهر الماضي، ليتراجع للمركز الثامن وله 11 نقطة.


ولا يعد موقف الأهلي أفضل كثيرًا مع مدربه ماتياس يايسله على رغم عدم تعرضه للخسارة حتى الآن، لكنه تعادل أربع مرات خلال سبع مباريات ليحتل المركز الخامس، وله 13 نقطة.


وتعادل كلا الفريقين خلال الجولة الماضية بسيناريو شهد إثارة كبيرة في كل مباراة، إذ سجل الأهلي من ركلة جزاء خلال الوقت بدل الضائع ليظن أنه انتزع نقاط المباراة أمام الرياض، الذي لم يستسلم على رغم ضيق الوقت وتعادل بعدها بلحظات من ركلة جزاء أيضًا لتنتهي المباراة بنتيجة (1 - 1).


وسيدخل الفريقان المباراة بعد الفوز ضمن الجولة الماضية في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ فاز الاتحاد بنتيجة (3 - 0) على الشارقة الإماراتي في جدة، وتفوق الأهلي بنتيجة (2 - 1) على مضيفه السد القطري.

 موعد مباراة الاتحاد والأهلي

 

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والاهلي على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، اليوم يوم السبت في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، عبر قناة ثمانية HD 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتعليق فهد العتيبي.

موقف الفريقين

ويدخل فريق الأهلي، بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، ديربي جدة، وهو يمتلك في جعبته 13 نقطة، محتلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

الراقي حقق الفوز في 3 مباريات مع 4 تعادلات، ولم يتجرع مرارة الهزيمة هذا الموسم في الدوري السعودي، وأحرز 9 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

في حين، يتواجد فريق الاتحاد، بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 لقاءات، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في مثلهما.

