أمام منتخب عربي، المنتخب الإسباني يدرس إقامة مباراة ودية في قطر

منتخب إسبانيا، فيتو
منتخب إسبانيا، فيتو
18 حجم الخط

يدرس المنتخب الإسباني خوض مباراة ثانية في قطر بشهر مارس المقبل، بعد مباراة كأس الأبطال المعروفة بـ"فيناليسيما"، ضد الأرجنتين.

وكشفت صحيفة MARCA الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفضل إجراء مباراة "فيناليسيما" يوم 27 مارس، أي قبل يوم واحد من الموعد المُقرر سابقًا.

ويهدف القرار لضمان الأجواء الاحتفالية للمباراة، بإقامتها على ملعب "لوسيل" بالدوحة يوم الجمعة.

ويترقب الجميع مواجهة ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والفتى الذهبي الحالي للفريق الكتالوني لامين يامال، والذي قاد إسبانيا للفوز بلقب يورو 2024.

وتتبقّى تفاصيل بسيطة قبل إعلان الموعد الجديد للقمة، على أن يكون عقب حسم إسبانيا التأهل رسميًا إلى كأس العالم.

إلى جانب لقاء الأرجنتين، يسعى منتخب "لاروخا" لخوض مباراة ودية ثانية في قطر أو بدولة مجاورة، غير أن اختيار المنافس سيكون بعد قرعة كأس العالم يوم 5 ديسمبر، ومعرفة المنتخبات التي تلعب ضد إسبانيا بمجموعة واحدة.

وكشفت "Marca" أن اللعب ضد منتخب قطر بقيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، خيار متاح، خاصة في ظل إصرار المدرب لويس دي لافوينتي على لعب مباراة ودية ثانية، واعتبر ذلك "إلزاميًّا".

وسبق لوليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري "فاف"، أن تحدث مع نظيره الإسباني رافاييل لوزان حول فكرة إقامة مباراة ودية، على هامش كونجرس "فيفا" الـ75، في أسونسيون عاصمة باراجواي مارس الماضي.

وأفاد بيان "فاف"، أن صادي ولوزان تناقشا أيضًا حول مسائل مختلفة، قبل أن يتطرقا إلى إمكانية تنظيم مباراة ودية بين المنتخبين الجزائري والإسباني في غضون عام، وهو ما لائم توقيت المباراة الودية المرتقبة شهر مارس 2026.ج

الجريدة الرسمية