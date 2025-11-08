الحليب كامل الدسم، كيف يحمي القلب من تصلب الشرايين؟

18 حجم الخط

ارتبط الحليب كامل الدسم في الأذهان بارتفاع الكوليسترول وانسداد الشرايين، مما دفع كثيرين إلى استبعاده من موائدهم اليومية، واستبداله بمنتجات قليلة الدسم أو خالية منه.



كشفت دراسة جديدة عن مفاجأة تعيد الاعتبار لهذا المشروب الأبيض الشهير الحليب كامل الدسم قد لا يكون ضارًا بالقلب كما يُشاع، وربما يحمل فوائد وقائية له.

دراسة طويلة الأمد تعيد النظر في مفاهيم التغذية

الدراسة التي حملت اسم CARDIA دراسة حول تطور خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية لدى الشباب تابعت أكثر من 3 آلاف مشارك على مدى عقدين من الزمن، بدأت من منتصف ثمانينيات القرن الماضي وفقا لما نشر علي Times Now



وتركز الهدف الأساسي من البحث على معرفة العلاقة بين تناول منتجات الألبان خلال مرحلة البلوغ المبكرة واحتمالية حدوث تكلس الشرايين التاجية في مراحل لاحقة من الحياة.

ويُعد تكلس الشرايين التاجية، أو ما يُعرف بـ Coronary Artery Calcification، تراكم رواسب الكالسيوم داخل الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالدم.

ويعتبر هذا التراكم مؤشرًا رئيسيًا على تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية، إذ يؤدي إلى تضيق الشرايين وضعف تدفق الدم إلى عضلة القلب، ما يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

اللافت أن هذا التراكم لا يُصاحبه عادة أي أعراض ظاهرة، لكنه يُكتشف عبر التصوير المقطعي المحوسب غير التبايني، والذي يُظهر ما يُعرف بدرجة الكالسيوم في الشرايين.

أظهرت النتائج أن نحو 1000 مشارك من أصل 3000 أُصيبوا بترسبات الكالسيوم في الشرايين التاجية على مدى فترة الدراسة.



أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من منتجات الألبان كاملة الدسم، سواء حليبًا أو زباديًا أو جبنًا، كانوا أقل عرضة للإصابة بتكلس الشرايين أو تلفها مقارنة بمن تجنّبوا الدهون الحيوانية أو اعتمدوا على منتجات قليلة الدسم.

كما أشارت البيانات إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا أيضًا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ما يعزز الفرضية القائلة إن الألبان الكاملة تحتوي على مكونات غذائية تحمي من الالتهابات المزمنة في الجسم.

ويقول العلماء إن الأحماض الدهنية الموجودة طبيعيًا في الحليب الكامل، مثل حمض البوتيريك وحمض الأوليك، قد ترفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وتخفض مستويات الالتهاب في الأوعية الدموية، مما يسهم في حماية القلب.

ووفقًا للباحثين، فإن المشاركين الذين تناولوا منتجات الألبان الكاملة بانتظام كان لديهم مؤشر كتلة جسم أقل مقارنة بغيرهم، ما يشير إلى أن هذه المنتجات تُعزز الشعور بالشبع وتمنع الإفراط في تناول الأطعمة عالية السعرات.

لطالما جرى تصوير الدهون المشبعة على أنها المسبب الأول لأمراض القلب، لكن دراسات العقدين الأخيرين بدأت تُظهر صورة أكثر تعقيدًا.

فالعلاقة بين الدهون وصحة القلب ليست مطلقة، بل تعتمد على نوع الدهون، ومصدرها، وتفاعلها مع النظام الغذائي ككل.

في هذا السياق، يؤكد الباحثون أن الحليب الكامل ليس مجرد دهون، بل يحتوي أيضًا على الكالسيوم، البروتينات عالية الجودة، الفيتامينات (A وD وB12)، بالإضافة إلى عناصر دقيقة تُسهم في تحسين وظائف الأوعية الدموية.

ويقول الدكتور مارك كوفمان، أحد المشاركين في الدراسة، إن "التركيز المفرط على الدهون جعلنا نغفل عن الصورة الكاملة. النظام الغذائي لا يُقيَّم بمكوّن واحد، بل بتوازنه العام".

هل يكفي شرب الحليب لصحة القلب؟

يُجمع الأطباء على أن نتائج الدراسة لا تعني إطلاق الحرية لشرب الحليب كامل الدسم بلا حدود، لكنها تُشير إلى أن الخطر المزعوم مبالغ فيه.

فصحة القلب تعتمد على توازن كامل في النظام الغذائي ونمط الحياة، يشمل تقليل السكر المضاف، تناول الألياف، ممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي.

ويُوصي الأطباء بعدم التقليل من شأن منتجات الألبان، بل إدراجها ضمن نظام غذائي متنوع يحتوي على مصادر أخرى للبروتين والدهون الصحية.



ويؤكدون أن الاعتدال هو القاعدة الذهبية، إذ يختلف احتياج كل شخص بناءً على حالته الصحية ومستوى نشاطه وأهدافه الغذائية.

فوائد أخرى للحليب تتجاوز صحة القلب

الحليب ليس مجرد مشروب للأطفال أو مصدر للكالسيوم فحسب، بل يحتوي على مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المثبتة علميًا:

1. التحكم في الشهية

تشير الدراسات إلى أن الحليب يُساعد على كبح الجوع، ويمنح إحساسًا طويلًا بالشبع، مما يجعله عنصرًا مفيدًا في برامج إنقاص الوزن.

ورغم الاعتقاد الشائع بأن الحليب كامل الدسم يؤدي إلى زيادة الوزن، إلا أن الأبحاث لم تجد علاقة واضحة بين استهلاكه والسمنة، بل العكس في بعض الحالات.

2. تقوية العظام والعضلات

يُعتبر الحليب مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والفوسفور وفيتامين D، وهي عناصر أساسية لبناء العظام والحفاظ على كثافتها.

كما تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يستهلكون الحليب بانتظام يتمتعون بعظام أقوى وأقل عرضة للكسور، وأن النساء الحوامل اللواتي يتبعن نظامًا غذائيًا غنيًا بمنتجات الألبان يُنجبن أطفالًا يتمتعون بكتلة عظمية أعلى ونمو أفضل.

3. الوقاية من داء السكري

يعد داء السكري من النوع الثاني من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، وغالبًا ما يرتبط بالنظام الغذائي ونمط الحياة.



تُظهر الدراسات أن استهلاك الحليب قد يُقلل من خطر الإصابة بهذا النوع من السكري، إذ تُساعد بروتيناته على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.



فالحليب كامل الدسم لم يعد بالضرورة “الخصم” الذي يهدد القلب، بل قد يكون أحد العناصر التي تدعمه، إذا ما تم تناوله باعتدال وضمن نظام غذائي صحي.

