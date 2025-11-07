وزير الصحة يبحث مع وفد الصندوق السيادي الموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى النيل للأطفال

18 حجم الخط

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، وفدًا من صندوق مصر السيادي؛ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بدراسة تحويل الفندق القائم بمعهد ناصر إلى مستشفى النيل للأطفال.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن اللقاء تناول البرنامج الوظيفي المقترح، والتصميم الداخلي، والخدمات الطبية التي ستقدمها المستشفى، ومن أبرزها:

• جراحات الأطفال التخصصية

• علاج الأمراض الخلقية

• زراعة النخاع العظمي والعلاج الخلوي

• أمراض الدم الحميدة

• زراعة (الكلى - الكبد - البنكرياس - القوقعة)

الفندق القائم بمعهد ناصر

وأضاف «عبدالغفار» أن الفندق القائم بمعهد ناصر يتكون من طابق أرضي و11 طابقا متكررًا، بمساحة إجمالية تبلغ 28,400 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 300 سرير.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة.



وحضر من جانب صندوق مصر السيادي نهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق،

والمستشار محمد أبو زيد، المستشار القانوني للصندوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.