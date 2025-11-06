هيئة الدواء تستقبل وفدًا من منظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون في مجال الرقابة الدوائية

18 حجم الخط

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية.

دعم المنظومة الدوائية الوطنية وتعزيز كفاءتها على المستويين الإقليمي والدولي

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور الغمراوي بأعضاء الوفد، معربًا عن تقديره العميق للتعاون المثمر والمستمر بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية، ومؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى مع المنظمة، بما يسهم في دعم المنظومة الدوائية الوطنية وتعزيز كفاءتها على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض رئيس الهيئة ما حققته هيئة الدواء المصرية من إنجازات بارزة جعلتها من أوائل الهيئات في الشرق الأوسط الحاصلة على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمضي بثبات نحو الحصول على تصنيف “الهيئة المرجعية الوطنية (WLA)”، بما يعزز مكانتها كهيئة تنظيمية رائدة عالميًا، متماشية مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن تقديره البالغ لما حققته الهيئة من إنجازات في مجالات الحوكمة والشفافية وبناء القدرات المؤسسية، مشيدًا بنهجها المتكامل الذي يجمع بين التطوير الفني والإداري والرقمي. كما أكد حرص منظمة الصحة العالمية على استمرار التعاون مع الهيئة لتعزيز القدرات الوطنية ودعم تطوير المنظومة الدوائية في مصر والمنطقة.

وضمّ وفد منظمة الصحة العالمية روبيرتو بالسامو، مسؤول إدارة شؤون العمليات بالمنظمة، وماريا بيتريز ريدرادو، وجورج بول جونسون، وآسيا غلور إسماعيل حسن، وروبرت بيكر، ودارشاك شانتلال كيشافجي شاه أعضاء لجنة الخبراء الاستشاريين بالمنظمة إلى جانب الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب المنظمة بمصر، والدكتورة منى معروف، مسؤول المستحضرات الصيدلية بالمكتب.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية المستلزمات الطبية، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، والدكتور مهاب فادي رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية، والدكتورة داليا أبو حسين، مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة.

وتؤكد هذه الزيارة ثقة منظمة الصحة العالمية في الدور التنظيمي الرائد لهيئة الدواء المصرية، وترسخ مكانتها كجهة مرجعية إقليمية تعتمد مبادئ الشفافية، بما يسهم في تعزيز سلامة المريض وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي متميز في مجال التنظيم والرقابة الدوائية.

