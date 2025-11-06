رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة مفاجئة لمستشفى المبرة بالزقازيق

18 حجم الخط

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، صباح اليوم، زيارة مفاجئة إلى مستشفى المبرة بالزقازيق التابعة لفرع الهيئة بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة الخدمات الصحية وضمان تقديمها بدقة وكفاءة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتكثيف أعمال المرور الميداني والمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتحقيق رضا المنتفعين.

رافق رئيس الهيئة في زيارته الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الهيئة مختلف أقسام المستشفى منها الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الحضانات، المعامل، الصيدليات والمخازن، التعقيم، المطبخ، المغسلة، شبكة الغازات، حيث اطمئن على انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، مؤكدًا علي أهمية المتابعة اليومية لمخزون الدواء والمستلزمات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمترددين.

وتابع الدكتور أحمد مصطفي، مؤشرات الأداء، تواجد الفرق الطبية، أعطال الأجهزة وعقود الصيانة، للتأكد من كفاءة الأداء واستدامة بيئة العمل الصحية داخل المنشأة، موجهًا بسرعة معالجة أي ملاحظات فنية أو تشغيلية تم رصدها خلال جولة المرور.

رئيس هيئة التأمين الصحي

كما اطلع على عدد من ملفات المرضى للاطمئنان على دقة التسجيل الطبي والخطة العلاجية، مشددًا على أهمية التوثيق الدقيق في السجلات الطبية بما يضمن استمرارية الرعاية وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وشدد رئيس الهيئة علي متابعة أعمال الصيانة غير الطبية داخل المستشفى، إلى جانب مراجعة عقد الكافتريا وتلافي الملاحظات خلال أسبوع.

كما استمع إلى عدد من المرضى والمترددين علي المستشفى للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة الطبية، ووجّه بسرعة حل مشكلات المنتفعين والعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل فوري.

وتفقد العيادات الخارجية، غرف الكشف، المعمل، الأسنان، الصيدليات والمخازن للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

ووجه رئيس الهيئة بضرورة متابعة نواقص الأدوية وصرف الدواء بالاسم العلمي، والإبلاغ عن الاحتياجات والرصيد المخزني بمدد كافية.

تكدس وزحام علي الصيدليات وخدمة العملاء

ورصد رئيس الهيئة تكدس وزحام علي الصيدليات، خدمة العملاء، وفي الاستراحات، وأكد علي ضرورة إعادة توزيع العيادات طبقا لمعدلات التردد، وعمل جداول معلنة للأطباء في مدخل العيادات، إلي جانب لوحات إرشادية لتنظيم حركة الدخول والخروج، وكروت مرقمة لتظيم الدور في الكشف وصرف الأدوية، مع تشغيل النداء الآلي في الصيدليات وخدمة العملاء، ورفع الكهنة والمخلفات، وتفعيل دور الخدمة الاجتماعية في الاستماع لشكاوي المرضي ومتطلباتهم.

وفي نهاية جولته عقد رئيس الهيئة اجتماعًا موسعًا مع الفريق الطبي والإداري بالمستشفى، بحضور الدكتور رضا الديب مدير فرع الشرقية والدكتورة هناء رشيد مدير المستشفى ومديري الشئون الطبية، مكافحة العدوى، السلامة والصحة المهنية، والجودة، لمناقشة الأداء داخل الأقسام المختلفة، واستعراض مؤشرات الجودة ومعدلات التشغيل، وبحث سبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمة.

وأكد على ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتفعيل نظم الجودة بشكل مستمر، والمتابعة الدقيقة لمرضى الرعايات، إلي جانب دعم التعليم الطبي وشباب الأطباء والزمالة المصرية لضمان تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الهيئة الشكر لكافة العاملين بالمستشفى على جهودهم المخلصة، مشيدًا بما شاهده من التزام وتعاون بين الفرق الطبية والإدارية، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية المفاجئة لفروع ومستشفيات الهيئة في مختلف المحافظات، للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المستشفى مقامة على مساحة 1750م٢، بطاقة سريرية 330 سرير، تشمل (الاستقبال، الداخلي، العناية المركزة، الحضانات، غرف العمليات، الغسيل الكلوي، الكيماوي)، وتخدم ما يقرب من 4 مليون منتفع.

كما يذكر أنه تم استحداث خدمات الأشعة التداخلية، وجراحة الوجة والفكين، وجراحة الأسنان لذوى الهمم، وتستمر الهيئة في تطوير خدماتها بما يلاقي توقعات جمهور الهيئة من المواطنين.

