الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جرامي لعام 2026

جرامي، فيتو
جرامي، فيتو
18 حجم الخط

أعلن منذ قليل رسميا، ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026، وذلك من خلال فعالية تبث مباشرة عبر الإنترنت.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:ـ

أفضل ألبوم بوب صوتي

• Justin Bieber – Swag 

• Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend 

• Miley Cyrus – Something Beautiful 

• Lady Gaga – Mayhem

 • Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy [Part 2]

أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب

• Justin Bieber – Daisies 

• Sabrina Carpenter – Manchild 

• Lady Gaga – Disease 

• Chappell Roan – The Subway 

• Lola Young – Messy

أفضل ألبوم راب

• GloRilla – Glorious 

• JID – God Does Like Ugly 

• Kendrick Lamar – GNX 

• Tyler, The Creator – Chromakopia 

• Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

أفضل فنان جديد

أوليفيا دين
كاتسي
ذا مارياس
أديسون راي
سومبر
ليون توماس
أليكس وارن
لولا يونج

أفضل ألبوم آر أند بي

• Giveon – Beloved

 • Coco Jones – Why Not More? 

• Ledisi – The Crown 

• Teyana Taylor – Escape Room 

• Leon Thomas – Mutt

تسجيل العام

Bad Bunny — DtMF
Sabrina Carpenter — Manchild
Doechii — Anxiety
Billie Eilish — Wildflower
Lady Gaga — Abracadabra 
Kendrick Lamar & SZA — Luther
Chappell Roan — The Subway
Rosé & Bruno Mars — APT

أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية
• Trent Reznor & Atticus Ross – As Alive as You Need Me to Be (from Tron: Ares)
• Eae & Han Soojinlee – Golden (from KPop Demon Hunters)
• Ludwig Göransson & Halsey – I Lied to You (from Sinners)
• Brandi Carlile & Elton John – Never Too Late (from Elton John: Never Too Late)
• Ludwig Göransson & Brie Larson – Pale, Pale Moon (from Sinners)
• Doo Rwave – Sinners (from Sinners)

أغنية العام

Lady Gaga — Abracadabra
Doechii — Anxiety
Rosé & Bruno Mars — APT.
Bad Bunny — Debi Tirar Mas Fotos
HUNTR/X — Golden
Kendrick Lamar & SZA — Luther
Sabrina Carpenter — Manchild
Billie Eilish — Wildflower

أفضل تسجيل بوب راقص

Bluest Flame
Abracadabra
Midnight Sun
Just Keep Watching 
Illegal


أفضل فيلم موسيقي

Devo
Live at the Royal Albert Hall
Relentless
Music By John Williams
Piece by Piece

 

البث المباشر لحفل ترشيحات جرامي

وبُث الإعلان عن الترشيحات مباشرة عبر موقع (live.GRAMMY.com) أو قناة الأكاديمية الرسمية على موقع يوتيوب.

وضم البث المباشر لـ ترشيحات جرامي لهذا العام كوكبة من النجوم كمقدمين، بمن فيهم تشابيل روان، دوتشي، كارول جي، ليزو، سام سميث، سابرينا كاربنتر، نيكول شيرزينجر، مامفورد آند سنز، براندي كارلايل، سيسي وينانز، وآخرون، ويكشف هؤلاء النجوم معا عن المرشحين في جميع فئات جوائز جرامي البالغ عددها 95 فئة، احتفالا بالتميز الموسيقي عبر مختلف الأنواع.

وبعد الانتهاء من إعلان الترشيحات، تم بث برنامج "GRAMMYs 2026 Nominations Wrap-Up Show" حصريا على live.GRAMMY.com، وتقدمه المراسلتان كاسي ديلورا وديني ديريكتو.

موعد حفل توزيع جوائز جرامي

أما حفل جوائز جرامي 2026 نفسه، فمن المقرر أن يقام يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، مباشرة من لوس أنجلوس، ويبث على شبكة CBS، كما يكون متاح للمشاهدة مباشرة وعند الطلب عبر منصة Paramount+.

لأول مرة، جوائز جرامي تفتح التصويت أمام أعضاء أكاديمية التسجيلات اللاتينية

ذكر تقرير لمجلة بيلبورد الموسيقية، أن التصويت على جوائز جرامي لعام ٢٠٢٦، سيُفتح لأول مرة أمام أعضاء أكاديمية التسجيلات اللاتينية.

ويُساعد هذا القرار الجديد من إدارة جوائز جرامي، المغني اللاتيني باد باني على الفوز بترشيحه الثاني لجائزة "ألبوم العام".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوائز جرامي ترشيحات جوائز جرامي ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026

مواد متعلقة

لأول مرة، جوائز جرامي تفتح التصويت أمام أعضاء أكاديمية التسجيلات اللاتينية

جوائز “جرامي”، التفاصيل الكاملة لحفل الأهرامات ومنافسة شرسة بين هذا الثلاثي

الأكثر قراءة

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

محمد سلامة رئيسا لنادي الاتحاد السكندري بالتزكية

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تعادل منتخب مصر مع فنزويلا بـ10 لاعبين (فيديو)

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

أنغام: أنا بنت السعودية وعلاقة حب وفن تربطني بشعبها

التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

علي مخيمر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ركيزة في تجديد الخطاب الديني

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية