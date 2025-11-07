القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جرامي لعام 2026

18 حجم الخط

أعلن منذ قليل رسميا، ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026، وذلك من خلال فعالية تبث مباشرة عبر الإنترنت.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:ـ

أفضل ألبوم بوب صوتي

• Justin Bieber – Swag

• Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

• Miley Cyrus – Something Beautiful

• Lady Gaga – Mayhem

• Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy [Part 2]

أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب

• Justin Bieber – Daisies

• Sabrina Carpenter – Manchild

• Lady Gaga – Disease

• Chappell Roan – The Subway

• Lola Young – Messy

أفضل ألبوم راب

• GloRilla – Glorious

• JID – God Does Like Ugly

• Kendrick Lamar – GNX

• Tyler, The Creator – Chromakopia

• Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

أفضل فنان جديد

أوليفيا دين

كاتسي

ذا مارياس

أديسون راي

سومبر

ليون توماس

أليكس وارن

لولا يونج

أفضل ألبوم آر أند بي

• Giveon – Beloved

• Coco Jones – Why Not More?

• Ledisi – The Crown

• Teyana Taylor – Escape Room

• Leon Thomas – Mutt

تسجيل العام

Bad Bunny — DtMF

Sabrina Carpenter — Manchild

Doechii — Anxiety

Billie Eilish — Wildflower

Lady Gaga — Abracadabra

Kendrick Lamar & SZA — Luther

Chappell Roan — The Subway

Rosé & Bruno Mars — APT

أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية

• Trent Reznor & Atticus Ross – As Alive as You Need Me to Be (from Tron: Ares)

• Eae & Han Soojinlee – Golden (from KPop Demon Hunters)

• Ludwig Göransson & Halsey – I Lied to You (from Sinners)

• Brandi Carlile & Elton John – Never Too Late (from Elton John: Never Too Late)

• Ludwig Göransson & Brie Larson – Pale, Pale Moon (from Sinners)

• Doo Rwave – Sinners (from Sinners)

أغنية العام

Lady Gaga — Abracadabra

Doechii — Anxiety

Rosé & Bruno Mars — APT.

Bad Bunny — Debi Tirar Mas Fotos

HUNTR/X — Golden

Kendrick Lamar & SZA — Luther

Sabrina Carpenter — Manchild

Billie Eilish — Wildflower

أفضل تسجيل بوب راقص

Bluest Flame

Abracadabra

Midnight Sun

Just Keep Watching

Illegal



أفضل فيلم موسيقي

Devo

Live at the Royal Albert Hall

Relentless

Music By John Williams

Piece by Piece

البث المباشر لحفل ترشيحات جرامي

وبُث الإعلان عن الترشيحات مباشرة عبر موقع (live.GRAMMY.com) أو قناة الأكاديمية الرسمية على موقع يوتيوب.

وضم البث المباشر لـ ترشيحات جرامي لهذا العام كوكبة من النجوم كمقدمين، بمن فيهم تشابيل روان، دوتشي، كارول جي، ليزو، سام سميث، سابرينا كاربنتر، نيكول شيرزينجر، مامفورد آند سنز، براندي كارلايل، سيسي وينانز، وآخرون، ويكشف هؤلاء النجوم معا عن المرشحين في جميع فئات جوائز جرامي البالغ عددها 95 فئة، احتفالا بالتميز الموسيقي عبر مختلف الأنواع.

وبعد الانتهاء من إعلان الترشيحات، تم بث برنامج "GRAMMYs 2026 Nominations Wrap-Up Show" حصريا على live.GRAMMY.com، وتقدمه المراسلتان كاسي ديلورا وديني ديريكتو.

موعد حفل توزيع جوائز جرامي

أما حفل جوائز جرامي 2026 نفسه، فمن المقرر أن يقام يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، مباشرة من لوس أنجلوس، ويبث على شبكة CBS، كما يكون متاح للمشاهدة مباشرة وعند الطلب عبر منصة Paramount+.

لأول مرة، جوائز جرامي تفتح التصويت أمام أعضاء أكاديمية التسجيلات اللاتينية

ذكر تقرير لمجلة بيلبورد الموسيقية، أن التصويت على جوائز جرامي لعام ٢٠٢٦، سيُفتح لأول مرة أمام أعضاء أكاديمية التسجيلات اللاتينية.

ويُساعد هذا القرار الجديد من إدارة جوائز جرامي، المغني اللاتيني باد باني على الفوز بترشيحه الثاني لجائزة "ألبوم العام".

