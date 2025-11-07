أنغام: أنا بنت السعودية وعلاقة حب وفن تربطني بشعبها

18 حجم الخط

أكدت الفنانة أنغام وجود علاقة استثنائية تربطها بالشعب السعودي منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تقوم على المحبة والتقدير المتبادل.

وقالت أنغام في تصريحات تلفزيونية: "أنا بنت المملكة من زمان، أغني لها وفي بيوتها، وأؤدي باللهجة السعودية منذ طفولتي"، مضيفة أن ارتباطها الفني والإنساني بالمملكة جزء أصيل من مسيرتها الفنية.

وأضافت الفنانة أنغام أن الشعب السعودي يحتفظ بمكانة خاصة لأغانيها المصرية، قائلة: "أغانيَّ المصرية محفوظة عند الجمهور السعودي، وكانوا بيغنوها من قلبهم من زمان، إحنا بينا علاقة قديمة، وقدّمنا في الحفلات أغاني جديدة وأخرى مرّ عليها أكثر من عشرين سنة"، مؤكدة أن هذا التواصل الفني العميق يعكس محبة متبادلة وتاريخًا طويلًا من التقدير المتبادل بينها وبين جمهور المملكة.

حفل أنغام في موسم الرياض

يُذكر أن أنغام كانت قد أحيت مؤخرًا حفلًا ناجحًا في موسم الرياض على مسرح بنش مارك، وسط حضور كامل العدد، وقدمت خلاله رسالة اعتذار لجمهورها بسبب تأثر صوتها بأجواء البرد قائلة: “معلش اعذروني.. الجو برد وصوتي متأثر”.

وتستعد النجمة أنغام لإحياء حفل ضخم عند سفح الأهرامات يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل، في ليلة موسيقية استثنائية تمزج بين عراقة الحضارة المصرية وسحر الصوت الأصيل

وتطل أنغام على جمهورها من أمام أعظم معالم التاريخ لتُقدّم باقة من أجمل وأشهر أغانيها التي حفظها الجمهور العربي عن ظهر قلب، وسط أجواء فنية راقية تليق باسمها الكبير وبقيمة الحدث.

ويُشاركها في الحفل المايسترو هاني فرحات الذي يقود الأوركسترا المصاحبة لها، ليُقدّم معها تجربة موسيقية فريدة تجمع بين الإحساس والفخامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.