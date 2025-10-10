في عيد ميلاده، محمد منير الفنان الذي غنى لمصر وإفريقيا والحرية

يحتفل اليوم الفنان الكبير محمد منير، الملقب بـ«الكينج»، بعيد ميلاده، وسط احتفاء واسع من جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي، الذين اعتادوا أن يصفوه بأنه “صوت مصر” وصاحب المدرسة الغنائية المتفردة التي جمعت بين الأصالة والتجديد.

منير، المولود في قرية منشية النوبة بمحافظة أسوان، استطاع منذ بداياته أن يخلق حالة موسيقية مختلفة تمامًا، تمزج بين الطابع النوبي والتراث المصري والموسيقى الحديثة، ليؤسس تيارًا غنائيًا مميزًا حمل اسمه لعقود طويلة.

مسيرة فنية استثنائية

بدأ محمد منير مشواره الفني في نهاية السبعينيات، عندما قدّم أول ألبوم له بعنوان «علموني عينيكي» عام 1977، ليلفت الأنظار بصوته المختلف وأدائه الصادق.

توالت بعده الألبومات التي أصبحت علامات في تاريخ الغناء المصري، من بينها: «شبابيك» – «الملك هو الملك» – «الطول واللون والحرية» – «إمبارح كان عمري عشرين» – «وسط الدايرة» – «الروح للروح دايمًا بتحن» وغيرها من الأعمال الخالدة التي لا تزال تعيش في وجدان الجمهور.

الكينج على المسرح والشاشة

لم يقتصر إبداع منير على الغناء فقط، بل خاض أيضًا تجارب ناجحة في السينما والدراما والمسرح، حيث قدّم أفلامًا تركت بصمة قوية مثل: حدوتة مصرية، اليوم السادس، المصير مع المخرج الراحل يوسف شاهين، إلى جانب أعمال تلفزيونية مميزة أبرزها المغني والمصير لا يزال مستمرًا في ذاكرة محبيه.

جوائز وتكريمات

وحصل الكينج على عشرات الجوائز والتكريمات المحلية والعربية والدولية تقديرًا لمسيرته، من بينها جائزة الأسطورة الإفريقية من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وتكريمات من مهرجانات موسيقية عالمية، ليصبح سفيرًا للموسيقى المصرية في الخارج.

روح إنسانية ورسالة فنية

يُعرف منير بإنسانيته العالية وتواضعه، فهو دائم التعبير عن حبّه لمصر وأفريقيا، ودعمه لقضايا الإنسان والحرية، مؤمنًا بأن الفن رسالة سامية تتجاوز الترفيه إلى التأثير والتنوير.

جمهور لا يشيخ

رغم مرور أكثر من أربعة عقود على ظهوره الفني، لا يزال محمد منير يحتفظ بجمهوره العريض من كل الأجيال، وما زالت حفلاته تمتلئ بالطاقة والحماس، ليبقى الكينج عنوانًا للفن الحقيقي والصوت الذي لا يشيخ.

