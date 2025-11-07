تعرف على موعد ومكان عزاء والد الفنان محمد رمضان

18 حجم الخط

أعلن الفنان محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح اليوم الجمعة 7 نوفمبر.

وفاة والد محمد رمضان

وكان الفنان قد أعلن وفاة والده عبر حساباته الشخصية، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر، اللهم أسكنه فسيح جناتك.

كما رثى رمضان والده بكلمات مؤثرة قائلا: بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (1948-2025).

