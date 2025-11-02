13 حفلا جديدا بالغوري ما بين الابتهال والطربي، تعرف على المواعيد وأسعار التذاكر

أعلن مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور حمدي السطوحي، عن جدول حفلاته لشهر نوفمبر 2025، حيث يقدم لجمهوره العديد من الفاعليات التي تجذب المشاهدين من كل مكان في جمهورية مصر العربية لتنوعها من الإنشاد الديني إلى حفلات التراثية والغناء الطربي بالإضافة إلى عروض التنورة الأسبوعية.

ونستعرض في التقرير التالي مواعيد حفلات مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر واسعار كلا منها.

حفلات مركز إبداع قبة الغوري

فرقة المرعشلى

تبدأ حفلات مركز إبداع قبة الغوري هذا الشهر اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر، وذلك مع فرقة المرعشلي وذلك في الـ 7:30، على أن تكون سعر التذكرة للفرد الواحد 200 جنيه.

وتقدم الفرقة خلال الحفل باقة من أروع قصائد المديح النبوي والأناشيد الصوفية، التي تنهل من تراث الإنشاد الديني الأصيل، ممزوجة بالأداء الجماعي والمنفرد لمجموعة من المنشدين المتميزين الذين يحملون عبق المدرسة الشامية والدمشقية في الطرب الديني.

فرقة سلطنة

بينما تقدم فرقة سلطنة يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، وذلك ب 90 جنيه لسعر التذكرة.

وتضم فرقة سلطنة مجموعة من الأصوات الشابة المتميزة، وتشتهر بتقديم روائع التراث الغنائي والموسيقى الطربية بأسلوب يحافظ على أصالة الأداء مع إضافة لمسات معاصرة.

فرقة هو

وتستضيف قبة الغوري فرقة “هو” بقيادة الفنان مصطفي الشافعي في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر وذلك بسعر 90 جنيها للتذكرة.

فرقة دربوكا

وتقدم فرقة "دربوكا" حفل غنائي بقيادة الفنان أمير إمام، وذلك في الـ 7:30 مساءً في يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر ويكون سعر دخول الفرد 130 جنيها.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية لكبار الملحنين، مثل: محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، محمد الموجي، عمار الشريعي، وياسر عبد الرحمن، وتشمل الأغاني: "حلاوة شمسنا"، "يا حضرة العمدة"، "يا مصطفى"، "فاتت جنبنا"، "نسيبنا الحكومة"، "محسوبكم أنداس"، و"يا حلو يا مسليني".

فرقة وصال

بينما تقدم فرقة وصال للموسيقى العربية في تمام الـ 7:30 مساءً من يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر، وذلك ب90 جنيه للتذكرة الواحدة.

وتشدو فرقة وصال بمجموعة من أغانيها منها: ابدأ بنفسك، هنا والشوق غلبني، وبتوعديني ليه، جرب تبعدني عنك، أسافر في عيونك، وكيف الحب.

فرقة فرانكو كايرو

وتتغني فرقة فرانكو كايرو على روعة نغم الفنان ياسر أنور في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر وذلك بـ 90 جنيه للتذكرة.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من الألحان القديمة وألحان الثمانينات والتسعينات بالإضافة إلي تقديم أغاني الفلكلور المصري الشعبي منها: "الحلوة دي"، "تلات سلامات"،"زروني كل سنة مرة"، "ما نتش قد الحب يا قلبي"، "ليه يا قلبي ليه" و"جميل واسمر".

فرقة كايرو كافيه

وتؤدي فرقة كايرو كافيه للفنان علي شرف في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً بقبة الغوري، وذلك بـ 200 جنيه للتذكرة

يتضمن الحفل مختارات متنوعة لمجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها برؤية موسيقية جديدة منها (قلبى ومفتاحه، يا جميل ياجميل، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، طير بينا يا قلبى، أهواك) وغيرها إلى جانب نماذج من مؤلفات علي شرف الخاصة منها (تخيل ولونجاية).

فرقه بابيون باند

بينما تقدم فرقه بابيون باند بقيادة المايستر وأحمد جودة يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً وذلك على أن يكون سعر التذكرة 90 جنيها.

فرقة نظرة للإنشاد

وتقدم فرقة نظرة للإنشاد يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر في تمام الساعة ال 7:30 حفل لمحبي الصوفية وذلك بـ 130 جنيها للتذكرة.

فرقه فويس باند

وتقدم فرقة فويس باند بقيادة الفنان إسلام جاد حفل جديد بالغوري يوم ال؟أحد الموافق 23 نوفمبر في الساعة الـ 7:30 وبسعر 90 جنيها للتذكرة.

فرقه أهل المغنى

وتقدم فرقة أهل المغني بقيادة المايسترو مدحت حميدة يوم الخميس 27 نوفمبر الموافق 7:30 مساءً وسعر التذكرة للفرد 90 جنيها.

فرقة الحضرة المصرية

بينما تطل فرقة الحضرة المصرية يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر في تماما الساعة الـ 7:30 مساءً وبسعر 200 جنيه للتذكرة.

وتحيي الفرقة أمسية صوفية روحانية، تقدم خلالها مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية والابتهالات المستلهمة من التراث الصوفي المصري، في جو يجمع بين نفحات التصوف وعبق التاريخ، حيث تُعد قبة الغوري أحد أبرز المعالم الإسلامية التي تمنح الحفل طابعًا خاصًا ومميزًا.

من الابتهالات التي انفردت بها الفرقة "جئت اليك" في مديح السيدة زينب، "دايمًا على الخاطر" في مديح خير البرية صل الله عليه وسلم، "سبحان من أعطاكم" و"أسكرتني في شذاها" وغيرها من ابتهالات أحوال العاشقين من أهل الله.

فرقة فلكلوريتا

وتحيي "فلكلوريتا" حفل جديد بقبة الغوري يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر وذلك بسعر 130 جنيه للتذكرة في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً.

وتعتمد الفرقة على الغناء الجماعي مع تقديم بعض الأغاني المنفردة، كما تضم الفرقة عازفين محترفين للآلات الموسيقية كولة، مزمار، أورج، بركشن، وتقدم الفرقة عدد من الأغاني الفولكلورية مع تقديم أغاني أخرى تجمع بين الفلكلور الفلاحي والصعيدي منها "بص على الحلاوة، تحت الشباك متى أشوفك، كما قدمت الفرقة العديد من الحفلات الخاصة والعامة منه.

كما تقدم عروض فرقة التنورة التراثية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة السبت والأربعاء من كل أسبوع وذلك بسعر التذكرة 15 جنيها للمصريين و90 جنيها للأجانب.

