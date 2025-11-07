إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ

18 حجم الخط

أعلنت بهية زوجة الفنان شريف عواد عن تعرض ابنتهما شروق لنزيف في المخ، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت بهية أن ابنتهما بدأت تعاني من صداع شديد واضطرابات في الرؤية، ما استدعى نقلها إلى أكثر من مستشفى، قبل أن يتبين في النهاية أنها مصابة بنزيف في المخ، وتم وضعها تحت الملاحظة داخل العناية المركزة منذ نحو أسبوع، مؤكدة أن الأطباء يحاولون السيطرة على النزيف وتحسين حالتها الصحية.

وقالت: “قلقانة على شروق بنتي بعد إصابتها بنزيف في المخ، وهي خايفة عليا لأني مش ماشية في مشوار علاجي من السرطان، وأنا مش شايفة أي أهمية لحياتي إلا عشانها، هي دايرة مش عارفة هتخلص امتى، ربنا وحده اللي هيحلها.. دعواتكم”.

وكان الفنان شريف عواد قد أعلن قبل أيام عن دخول ابنته العناية المركزة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "بنتي حبيبتي قلبي.. شروق.. في العناية المركزة"، داعيًا الله لها بالشفاء قائلًا: "يارب يا شافي يا معافي، يا لطيف.. اشفها وعافها، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمرها".

