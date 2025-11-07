الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ

شريف عواد
شريف عواد
18 حجم الخط

أعلنت بهية زوجة الفنان شريف عواد عن تعرض ابنتهما شروق لنزيف في المخ، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت بهية أن ابنتهما بدأت تعاني من صداع شديد واضطرابات في الرؤية، ما استدعى نقلها إلى أكثر من مستشفى، قبل أن يتبين في النهاية أنها مصابة بنزيف في المخ، وتم وضعها تحت الملاحظة داخل العناية المركزة منذ نحو أسبوع، مؤكدة أن الأطباء يحاولون السيطرة على النزيف وتحسين حالتها الصحية.

وقالت: “قلقانة على شروق بنتي بعد إصابتها بنزيف في المخ، وهي خايفة عليا لأني مش ماشية في مشوار علاجي من السرطان، وأنا مش شايفة أي أهمية لحياتي إلا عشانها، هي دايرة مش عارفة هتخلص امتى، ربنا وحده اللي هيحلها.. دعواتكم”.

وكان الفنان شريف عواد قد أعلن قبل أيام عن دخول ابنته العناية المركزة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "بنتي حبيبتي قلبي.. شروق.. في العناية المركزة"،  داعيًا الله لها بالشفاء قائلًا: "يارب يا شافي يا معافي، يا لطيف.. اشفها وعافها، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمرها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعرض ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ زوجة الفنان شريف عواد الفنان شريف عواد

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

محافظ سوهاج يحيل 37 من العاملين بمستشفى دارالسلام للتحقيق

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

المتحف الكبير كامل العدد، إقبال تاريخي ووقف الحجز بسبب نفاد التذاكر (فيديو وصور)

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سورية المركزي اليوم الجمعة

محافظ القاهرة يتفقد باب النصر والجمالية

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية