رسالة مهند مجدي إلى الخطيب بعد تتويج يد الأهلي ببطولة إفريقيا

وجه مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي، رسالة جديدة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد توليه رئاسة بعثة فريق اليد رجال وسيدات مؤخرا في المغرب.

وقال مهند مجدي: بفضل الله في آخر بعثة ممثلًا لمجلس الإدارة وقبل أيام من انتهاء الدورة الانتخابية تشرفت برئاسة بعثة كرة اليد، وكلي فخر وسعادة بتتويج أبطالنا بالبطولة الأفريقية، شكرًا للكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على التكليف ومليون مبروك للجهاز الفني والإداري واللاعبين على الأداء والنتيجة، كما نحمد الله على حصول فريق الآنسات على المركز الثاني بأداء أكثر من رائع ونأمل في التتويج بالبطولة القادمة.

ووجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وأشاد بالأداء المميز للاعبين وروحهم العالية، فضلًا عن الانضباط الفني والسلوكي الذي منحهم الأفضلية طوال مباريات البطولة.

