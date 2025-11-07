الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

الفتح
الفتح
18 حجم الخط

حقق فريق التعاون فوزا كبيرا على حساب نظيره الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وسجل خماسية التعاون كل من: روجير مارتينيز (ثلاثة أهداف) في الدقيقة 14 و33 و62 وكريستوفر زامبراونا في الدقيقة 41 ومحمد الكويكيبي في الدقيقة 72. 

وجاء هدفي الفتح عن طريق ماتياس فارجاس في الدقيقة 77 ومراد باتنا 90+2 من ركلة جزاء. 

تشكيل الفتح ضد التعاون 

وجاء تشكيل الفتح كالتالي: باتشيكو، فيرنانديز، مسعود، سعدان، باعطية، يوسف، بن دبكة، العنزي، باتنا، فارغاس، إيكامبي”.

وجلس على دكة بدلاء الفتح كل من:مهدي العبود، امين البخاري، فيصل الدارسي، زياد ماهر الجري، فهد عقيل الزبيدي، علي المسعود، محمد السحيحي،سعد الشرفاء.

تشكيل التعاون ضد الفتح 

وضم تشكيل التعاون كل من: مايلسون، محزري، جيروتو، الأحمد، المفرج،هوجو، المهديوي، فولجيني، مندش، مارتينيز، زامبراونا.

وجلس على دكة بدلاء التعاون كل من ” العلائلي، محمد العقل، محمد وليد الدوسري، عبدالفتاح ادم، محمد الكويكيبي، إبراهيم الشعيل، أحمد باحسين، عبدالإله هوساوي.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق  التعاون قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقاط فيما يحتل فريق الفتح  المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعاون الفتح دوري روشن السعودي

مواد متعلقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بعد انتهاء مباريات اليوم

منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع فنزويلا 1/1 ويحافظ علي صدارة المجموعة

موعد مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

موعد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري

الأهلي يتعادل مع زد 2/2 في الدوري الممتاز للسيدات

طاهر محمد طاهر: السوبر بطولة خاصة والأهلي يبحث دائمًا عن التتويج (فيديو)

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

حمزة عبد الكريم يتعادل لمنتخب مصر في مرمي فنزويلا

الأكثر قراءة

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

محمد سلامة رئيسا لنادي الاتحاد السكندري بالتزكية

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تعادل منتخب مصر مع فنزويلا بـ10 لاعبين (فيديو)

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

أنغام: أنا بنت السعودية وعلاقة حب وفن تربطني بشعبها

التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

علي مخيمر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ركيزة في تجديد الخطاب الديني

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية