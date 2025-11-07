التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

18 حجم الخط

حقق فريق التعاون فوزا كبيرا على حساب نظيره الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وسجل خماسية التعاون كل من: روجير مارتينيز (ثلاثة أهداف) في الدقيقة 14 و33 و62 وكريستوفر زامبراونا في الدقيقة 41 ومحمد الكويكيبي في الدقيقة 72.

وجاء هدفي الفتح عن طريق ماتياس فارجاس في الدقيقة 77 ومراد باتنا 90+2 من ركلة جزاء.

تشكيل الفتح ضد التعاون

وجاء تشكيل الفتح كالتالي: باتشيكو، فيرنانديز، مسعود، سعدان، باعطية، يوسف، بن دبكة، العنزي، باتنا، فارغاس، إيكامبي”.

وجلس على دكة بدلاء الفتح كل من:مهدي العبود، امين البخاري، فيصل الدارسي، زياد ماهر الجري، فهد عقيل الزبيدي، علي المسعود، محمد السحيحي،سعد الشرفاء.

تشكيل التعاون ضد الفتح

وضم تشكيل التعاون كل من: مايلسون، محزري، جيروتو، الأحمد، المفرج،هوجو، المهديوي، فولجيني، مندش، مارتينيز، زامبراونا.

وجلس على دكة بدلاء التعاون كل من ” العلائلي، محمد العقل، محمد وليد الدوسري، عبدالفتاح ادم، محمد الكويكيبي، إبراهيم الشعيل، أحمد باحسين، عبدالإله هوساوي.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق التعاون قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقاط فيما يحتل فريق الفتح المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

