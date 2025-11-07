طاهر محمد طاهر: السوبر بطولة خاصة والأهلي يبحث دائمًا عن التتويج (فيديو)

18 حجم الخط

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد في بطولة السوبر المصري، التي يعتبرها جميع اللاعبين بطولة لها طبيعة خاصة، ليس فقط لقيمتها الفنية، ولكن أيضًا لمكانتها التاريخية في النادي بعد التتويج بـ١٥ لقبًا.

وأوضح أن الأهلي دائمًا يدخل أي بطولة بهدف واحد فقط، وهو التتويج وإضافة لقب جديد إلى دولاب البطولات، وتعزيز مكانة الفريق في هذه البطولة التي تعد من المحطات المهمة في بداية كل موسم.

وأضاف طاهر أن مشاركة الأهلي في السوبر هذا العام تحت قيادة فنية جديدة تمنح اللاعبين دافعًا إضافيًّا.

وأشار إلى أن الجهاز الفني الجديد بقيادة الدنماركي ييس توروب يمتلك فكرًا مميزًا وروحًا إيجابية تنعكس على اللاعبين داخل الملعب، وأن الجميع يعمل بكل جدية من أجل تقديم أفضل مستوى وتحقيق أول بطولة للجهاز الفني مع الأهلي، في خطوة تؤكد استمرار مسيرة البطولات التي يسعى اللاعبون دومًا للحفاظ عليها وإسعاد الجماهير بها.

وعن إقامة السوبر المصري في الإمارات، قال طاهر إن اللعب هناك يشبه اللعب في مصر تمامًا من حيث الأجواء والدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به الأهلي في كل مكان، مؤكدًا أن هذا الأمر يمنح اللاعبين راحة وثقة إضافية.

واختتم طاهر محمد تصريحاته مشيدًا بمبادرة النادي الأهلي لإطلاق منصة تعليمية تساعد الرياضيين على استكمال دراستهم بالتوازي مع مشوارهم الكروي، معتبرًا ذلك خطوة تعكس رؤية النادي في دعم الشباب وصناعة أجيال قادرة على النجاح داخل وخارج الملعب، مثل التجارب الأوروبية الكبرى وعلى رأسها برشلونة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

